В мережі нема жодного фото з ними. Як могли б виглядати таємні діти Путіна від коханки Кабаєвої

Таємні діти диктатора ведуть відлюдкуватий спосіб життя — не ходять у звичайні школи і не спілкуються з ровесниками

Президент РФ Володимир Путін — диктатор, який розв’язав війну в Україні. Аліна Кабаєва — колишня російська спортсменка. Про їхній роман пліткують навіть у Кремлі, а жінку називають "тіньовою першою леді". Журналісти проводили розслідування, а результаті яких з’ясувалося, що у лідера країни-агресорки є діти від коханки.

Чутки про цей роман не підтверджені, але на це, та на наявність позашлюбних дітей "фюрера" вказують різні джерела. "Телеграф" за допомогою ШІ вирішив уявити, як можуть виглядати таємні діти Путіна і Кабаєвої.

Що відомо про роман Путіна і Кабаєвої

За деякими даними, Путін і Кабаєва познайомилися у 2001 році. Тоді Ірина Вітер (тренерка) святкувала виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії. На таку подію приїхав Путін. Аліна на змаганнях травмувалася, тому не виступила перед ним, як інші спортсменки. Однак дівчина цілий вечір розповідала президентові про художню гімнастику.

Деякі ЗМІ навіть повідомляли про можливий шлюб між ними, що, за припущеннями, могло стати причиною розлучення Путіна з його тодішньою дружиною Людмилою. Проте офіційного підтвердження цих відносин не було.

За даними розслідування "Досьє", Кабаєва народила Путіну двох синів: Івана у 2015 році та Володимира у 2019 році. Пологи проходили під наглядом швейцарської лікарки, яка особисто знайома з Путіним.

Діти диктатора живуть у повній секретності та під постійним наглядом Федеральної служби охорони (ФСТ). Вони не ходять у звичайну школу, не контактують із ровесниками і практично не мають звичайного дитинства. Переміщаються вони лише приватними літаками, елітними яхтами або ж спеціальним броньованим потягом. Живуть діти Путіна виключно у закритих президентських резиденціях.

Як могли б виглядати нащадки російського диктатора

Ми звернулися до штучного інтелекту з проханням створити фото дітей Путіна і Кабаєвої на основі їх фото у молодості. Зараз синам диктатора 10 і 6 років.

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Незважаючи на відсутність офіційних заяв, численні розслідування та повідомлення ЗМІ вказують на існування тісних стосунків між Путіним та Кабаєвою, а також наявність у них спільних дітей. Однак через закритість інформації та відсутність офіційних коментарів, багато деталей залишаються на рівні припущень та чуток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що коханка Путіна постала в новій зовнішності. Наразі колишній спортсменці 41 рік і вона, схоже, намагається зберегти молодість усіма доступними способами.