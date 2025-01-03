Забудьте о выражении "ни в коем случае": как правильно сказать по-украински

Использование российских выражений в украинском языке является ошибкой

В Украине спустя три года полномасштабной войны немало граждан решили сознательно перейти на украинский язык. В то же время дословный перевод с русского языка некоторых выражений является неправильным.

Об одном из таких примеров рассказал филолог Александр Авраменко. В данной ситуации речь идет о слове "случай", которое на украинском языке звучит как "випадок".

Неправильным является вариант "у випадку необхідності" — это заимствование с русского языка. На украинском языке правильно говорить "у разі потреби" или "за потреби".

Также неправильным является выражение "у більшості випадків" (от российского "в большинстве случаев"). Правильно говорить "здебільшого" или "переважно".

Кроме того филолог назвал следующие правильные и неправильные формы словосочетаний:

рус. "ни в коем случае" – укр. "у жодному разі";

рус. "от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди годи".

"В заключение лишь добавлю – изучайте язык, который передали нам наши предки", — подытожил украинский филолог Александр Авраменко.

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