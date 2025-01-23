Детектив Денисюк звільнився з НАБУ: Виявили кричущі факти корупції на дронах, але підозри так і не було

Денисюк написав листа, в якому пояснив причини свого звільнення

Детектив НАБУ Андрій Денисюк, який займався розслідуванням зловживань на закупівлях дронів Держспецзв'язку, звільнився з Бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Hromadske. Він розіслав лист колегам, в якому пояснив причини свого звільнення. Журналістам вдалося отримати повний текст звернення Денисюка. Також ЗМІ звернулося із запитом до НАБУ щодо викладених Андрієм Денисюком фактів.

Раніше ЗМІ повідомили, що держава переплатила близько 600 мільйонів гривень на закупівлі кількох партій безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel, які замовили маловідомій фірмі з Кривого Рогу.

Ці безпілотники закуповувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації у межах проєкту "Армія дронів".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджував, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023-го. Тоді Мінцифри почало моніторинг і за його підсумками звернулося до НАБУ. Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження в січні 2024 року, проте підозр досі ніхто не отримав.

Повний текст листа

"Колеги, сьогодні мій останній робочий день в НАБУ як старшого детектива 4 ПД 1 ГПД (Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів. — Ред.). Таке рішення я зробив після тривалих роздумів на цю тему.

Я не буду традиційним і не буду всім розказувати зрозумілі речі, про те, хто ми є (або були) і як я цим пишаюся (або пишався). Мені хочеться привідкрити завісу до тих подій, які відбувалися, просто через те, що:

1. Це в моєму стилі (але на жаль не в стилі бюро) діяти відповідно до принципу прозорості і підзвітності в першу чергу для внутрішніх комунікацій.

2. Я вважаю справедливим, щоб співробітники з першоджерел знали про можливі конфлікти і кризи, а не додумували і збирали чутки.

3. Мені не байдуже, де і яке буде НАБУ в майбутньому, а замовчування породжує ще більшу внутрішню напругу і потім може призвести або до повної деградації або до колапсу.

Наші детективні розуми люблять і звикли до категорії "поза розумним сумнівом", але ані ситуація з Углавою (усунення Углави на час розслідування за фактом ймовірного витоку інформації. — Ред.), ані моя ситуація, мабуть, немає такого фактажу, однак все ж.

Моєю основою претензією є груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом) проявлена у небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої і зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності. Справа полягає у наступному:

— Під час розслідування корупції при закупівлі в сфері ІТ в Держспецзвʼязку (одні з основних в програмі "Армія дронів", які освоюють десятки млрд щороку) в квітні 2023 року ми виявили кричущі факти корупції при закупівлі дронів з фактажем на рівні голови служби (переписки, дійові особи, відкати, готівка та інше). Цих фактів все ж було недостатньо для повної картини та підозри.

— Розуміючи, що ресурсу на одночасне розслідування двох напрямків не вистачить, я узгодив з керівником ГПД, кого залучити в допомогу, і передав матеріали у інший відділ та підрозділ. Очевидно, очікуючи на комплексні та професійні дії в рамках ОРС чи КП.

— Регулярно запитуючи у виконавця про стан справ по дронах, дізнавався лише обмежену інформацію про те, що вони чимось займаються.

— У листопаді 2023 ми довели справу по ІТ до підозри керівництву ДССЗЗІ, яке в цей же день поспіхом звільнили всупереч всіх процедур.

— Результатом роботи іншого підрозділу по дронам за майже 6 місяців була перевірка та лист (вже після нашої підозри) на 3 аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один із дронів. Без жодного ОРС чи КП!

— Як наслідок підозри керівництву ДССЗЗІ та несамовитого переляку корумпантів, які побачили, що не все під контролем в цьому органі та куруючому міністерстві, тільки по одному виробнику дронів (по якому написали лист на 3 аркуші) зменшено ціни на дрони вдвічі, а загальна сума економії при перегляді контрактів по цьому ж виробнику — понад 2,5 млрд грн. Масштаби приблизного розкрадання думаю зрозумілі.

— Але замість якісного і своєчасного розслідування чи ОРС, коли було більш ніж достатньо для початку кп доказів і суб’єктивної і об’єктивної сторони злочину, колеги чомусь займалися підсвічуванням виявлених злочинів без їх фіксації. Як виявилося потім це було вже не перше їх "підсвічування" цьому ж міністерству.

— Потім цих же колег, незрозуміло за які "заслуги", підвищують по посадах, забезпечуючи стрімкий кар’єрний ріст і можливості масштабуватися.

Результати наших розслідувань призвели до переляку учасників схем і подальшого зменшення ціни. А надісланий лист став елементом унеможливлення (як мінімум значного ускладнення) притягнення до відповідальності через відсутність збитків державі. Однак нашими ж руками (тих же дійових осіб), як на загальнодержавному, так і на міжнародному рівні, ця "економія" демонструється як неймовірна антикорупційна діяльність куруючого міністерства.

— Причини нерозслідування злочинів по дронах з боку керівництва того відділу, яке мало цим займатися, пояснювалися "рішенням керівництва" (Углави), тому на той час у 2023 році цю історію я не підіймав.

Після скандалу із Углавою і збільшенні сумнівів у його доброчесності виникли більші сумніви у доброчесності процесів та рішень по дронах.

— У зв’язку з цим у 2024 році, я написав заяву на проведення службового розслідування. На моє суб’єктивне переконання, рівень очікуваних можливостей УВК значно перебільшений та вони можуть дійти до висновків тільки по очевидним (часто формальним) порушенням. Дива не сталося, і в цей раз вони не виявили порушень, хоч і не отримали вичерпних відповідей на більшість ключових зауважень. Службове розслідування закрили.

Нам говорять ловити "велику рибу". Але коли ця риба та інші потенційні "великі риби" вже на крючку, і ми просимо допомогти її "тягнути", починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень.

То чи потрібна тоді вам ця "велика риба"?

Зараз більшість наших розслідувань по дронах (розпочатих нашим відділом після підозри в листопаді 2023) мають проблематику якісного доведення, передусім, суб’єктивної сторони службових осіб ДССЗЗІ з "бізнесменами", які заключали майже всі свої договори впродовж літа 2023 року. І зараз кажуть, що це пріоритет №1. А займається цими провадженнями аж 1,5 людини (себе вже не рахую).

Це лише основна маленька складова цих подій, не буду переобтяжувати деталями.

Я не сприймаю себе як жертву системи, однак прийняв рішення ставати сильнішим і розвиватися поза системою. Я не маю ненависті відносно жодних дійових осіб цього процесу. Скоріше розчарування і відразу. До того лицемірства, яке культивується у бюро.

А ще сум відносно інституції, яка зародилася із сильним стержнем, але багатьма проблемами в оптимізації і покращенні процесів. Бо зараз хоч і йдуть якісь процеси налагодження проблем, які існували роками, все ж відчувається тотальна втрату цього стержня. Як каже мій хороший друг "красять губки", в той час як в душі щось гниє.

Прозорість і підзвітність — для мене перш за все про чесну та якісну комунікацію всередині. Бо ми не терпимо брехні та лицемірства, я не терплю.

Дякую більшості із вас за те, що ви є: справедливі, віддані, чесні та професійні. Ті, хто такими не є, щиро бажаю не зациклитися у злобі відносно цієї чи інших ситуацій чи людей, а знайти краще в собі і боротися за це, в першу чергу для себе.

Я назавжди залишаюся другом інституції і буду боротися в першу чергу із собою, щоб залишитись вірним тим цінностям, які нею задекларовані.

Повага тим працівникам Бюро, хто на ділі дотримується цих цінностей і тягне цю структуру на своїх плечах. Мої знання, моє серце і ресурси (в міру можливостей) для вас завжди доступні, якщо потрібно!

Дякую".