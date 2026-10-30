Київ готується до зими, але є слабкі місця: хто відповідає за енергетику столиці

Захист підстанцій, резервне живлення метро та автономність лікарень залишаються ключовими питаннями для столиці

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Підготовка Києва до зими має слабкі місця, однак відповідальність за енергетичну стійкість столиці не можна покладати лише на міську владу. За різні об'єкти та напрямки відповідають уряд, комунальні підприємства й приватні енергетичні компанії

Про це народний депутат від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів в коментарі "Телеграфу".

Хто відповідає за підготовку Києва до зими

"За державну генерацію – "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Центренерго" – повністю відповідає уряд. Це 100% відповідальність уряду", – наголошує нардеп.

Від ДТЕК він очікує захисту власних підстанцій і релейного обладнання. Нагорняк повідомив, що надіслав депутатські запити до київських міських та регіональних мереж компанії, щоб з’ясувати, які роботи виконали.

Київрада, пояснює депутат, відповідає за комунальні ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Вони виробляють електроенергію та забезпечують теплом частину киян. Дарницька ТЕЦ належить приватним власникам, тому за її підготовку відповідають вони.

Сергій Нагорняк пропонує розділяти відповідальність за енергостійкість Києва

Яких рішень бракує для енергостійкості столиці

Міська влада мала б збудувати більше потужностей, які виробляють електроенергію й тепло, каже депутат. Резервне живлення метрополітену – один із міських пріоритетів, вважає Нагорняк. На його думку, Київрада мала б подбати про систему накопичення електроенергії, щоб метро працювало під час аварійних відключень.

"Важливо було б залучати приватних інвесторів для встановлення накопичувачів електричної енергії в місті Києві. Безпосередньо київський метрополітен міг би мати таку систему, і я вважаю, що тут могла би Київська міська рада про це потурбуватися, точно для того, щоб принаймні така критична інфраструктура, як метрополітен, мала резервне живлення на випадок аварійних відключень у місті Києві. Київський метрополітен має працювати, як швейцарський годинник, працювати 24 на 7", – зауважив Нагорняк.

Нагорняк пропонує посилити контроль за тим, як фактично виконують роботи. Замість нового антикризового кабінету для Києва він пропонує призначити відповідальну людину в Офісі президента, яка особисто відвідуватиме об’єкти генерації та мереж і щотижня доповідатиме президентові, що збудували, а що не виконали.

За словами депутата, такі поїздки потрібні, бо урядові звіти показують кращу готовність, ніж він бачить на об’єктах. Серед першочергових завдань Нагорняк називає захист енергообладнання, розвиток міської генерації та залучення інвестицій у накопичувачі.

Незахищені підстанції та затримки відновлення: що не так з енергосистемою

Однією з головних вразливостей Нагорняк називає незахищені автотрансформатори НЕК "Укренерго". За наведеними ним загальноукраїнськими показниками, на підконтрольній території є 84 підстанції, на кожній – щонайменше три автотрансформатори, а близько 60% трансформаторів не мають захисту. Депутат закликає також перевірити і якість уже збудованого захисту, зокрема наявність антидронових сіток.

Також, на думку Нагорняка, потрібно оцінити готовність залізобетонних укриттів на пристанційних підстанціях "Енергоатому" та з’ясувати, чи перенесли під них обладнання. Щодо "Укргідроенерго" він говорить про затримки відновлення окремих об’єктів більш ніж на два роки.

Захист енергооб’єктів Нагорняк називає одним із головних завдань підготовки до зими

Готовність Києва до зими та атак на енергосистему

Водночас Київ уже реалізує низку заходів для підвищення енергетичної автономності. Резервне теплопостачання в Києві — одна з головних тем. Агентство відновлення будує в столиці шість резервних котелень для використання у надзвичайних ситуаціях.

Наразі понад 60% заходів із плану стійкості столиці виконані, планується повністю завершити всі роботи до грудня, каже міський голова Віталій Кличко. План стійкості передбачає будівництво котелень, прокладання мереж, підключення генераторів і заходи для збереження водо- та теплопостачання й водовідведення.

Для роботи критичних об’єктів водоканалу, зокрема Бортницької станції аерації, під час знеструмлень столиця закупила 103 генератори різної потужності та замовляє додаткові потужні дизельні електростанції.

Що до лікарень Києва, то усі заклади спроможної мережі столиці мають генератори. Повністю автономні 13 із 21. Деяким потрібні додаткові джерела водо- й теплопостачання, а подекуди – резервна генерація.

Як повідомляв "Телеграф", Київ підготувався до опалювального сезону краще, ніж торік, але завершити всі роботи за планом стійкості можуть не встигнути, вважає депутат Київради. За його оцінкою частину робіт закінчуватимуть вже протягом зими.

Також для стабільної роботи водопостачання під час знеструмлень потрібне додаткове обладнання, а не тільки вже закуплені генератори. Та навіть для них потрібні сотні тонн палива.