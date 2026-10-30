Азійські сонечка лізуть в дім на зимівлю: як з цим боротися і чому їх краще не вбивати

Москітні сітки й ущільнювачі перекриють комахам шлях усередину, а розчавлювання та пилосос залишать неприємний запах

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Восени азійські сонечка збираються на прогрітих стінах, біля вікон і дверей та пробираються в будинки на зимівлю. Найдієвіший спосіб стримати їх – закрити щілини, через які комахи потрапляють усередину.

Способи захисту оселі від азійських сонечок описує Deccoria.pl.

Значна частина цих комах зимує непомітно в конструкціях будинку, де скупчення залишаються до весни.

Де азійські сонечка ховаються на зиму

Азійські сонечка (Harmonia axyridis), відомі також як арлекіни, шукають тихі, відносно прохолодні й темні місця. У природі їм слугують сховком, зокрема, тріщини скель. У будинках вони обирають заглиблення віконних і дверних рам, щілини фасадів, простір під дерев’яною обшивкою та горища, куди рідко заходять люди.

До Європи цей вид завезли навмисно для боротьби з попелицями. Згодом його чисельність вийшла з-під контролю, а комахи поширилися за межі захищених насаджень. У Польщі вони з’явилися понад 20 років тому й швидко заселили практично всі регіони країни. Через сильну конкуренцію та хижацтво азійські сонечка стали загрозою для місцевих видів.

Азійські сонечка ховаються в щілинах віконних рам, щоб перезимувати Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як перекрити комахам шлях до оселі

Насамперед потрібно оглянути вікна й двері та усунути пошкодження: сонечка використовують навіть найменші отвори й тріщини. Основний захист – міцні, добре встановлені москітні сітки та надійні ущільнювачі. Фізичні перешкоди можна поєднувати із засобами, запах яких відлякує комах.

Один із таких засобів – ароматизовані серветки для сушильних машин або витирання пилу. Їхні інтенсивні синтетичні аромати подразнюють комах. Зовнішні частини віконних і дверних рам протирають раз на 1–2 дні, часто змінюючи серветки, щоб запах залишався сильним. Інший варіант – ефірна олія гаультерії: приблизно 15 краплями просочують ватний диск і протирають підвіконня, віконну та дверну рами. Її запах нагадує суміш перцевої м’яти й камфори, а подразнювальна дія пов’язана з високим вмістом метилсаліцилату.

Щілини, сітки й відлякувальні засоби допомагають захистити оселю від азійських сонечок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Біля місць проникнення також застосовують діатоміт – подрібнену природну осадову породу зі скам’янілих оболонок діатомових водоростей. Гострі краї його мікроскопічних частинок пошкоджують восковий захисний покрив комах. Ділянки, посипані порошком, потрібно убезпечити від доступу дітей і домашніх тварин.

Чому сонечок не слід розчавлювати або збирати пилососом

Відчувши загрозу, азійські сонечка здатні вкусити – це відчувається як легкий щипок. Вони також виділяють жовту гемолімфу, рідину організму комах, яка містить гіркі алкалоїди з неприємним запахом. Контакт із ними може спричинити алергічні реакції у чутливих людей і домашніх тварин. Тому комах не радять розчавлювати, а після збирання пилососом сморід здатен надовго залишитися в приладі навіть після очищення.

Для відлову всередині будинку пропонують водяну пастку. У широку посудину, наприклад старе деко, наливають воду шаром приблизно 2,5 см, додають трохи мила або засобу для миття посуду й перемішують. На ніч її ставлять біля вікна, вимикають решту освітлення та залишають лише одну лампу над водою. Вранці посудину очищують, а ввечері процедуру повторюють.

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