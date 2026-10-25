"Відправляють на м’ясо": росіянин розповів, як його послали до тилу ЗСУ із прапором і він потрапив у полон

Російського військового командування відправило у глибокий тил для пропагандистської картинки

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Російського військовослужбовця відправили з триколором на 20 кілометрів до українського тилу, щоб зняти постановочне відео про нібито просування окупантів на Запорізькому напрямку. Встановити прапор і повернутись він не зміг: бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ взяли його в полон.

Відповідне відео з розмовою з ним оприлюднили на каналі 7-го корпусу ДШВ.

"У відео окупант розповідає, як із колонії потрапив до армії, підписав контракт і вже після двох місяців служби отримав завдання йти з російським прапором в український тил. Зізнається, що досвідченіші військові попереджали, що їх відправлять "на м’ясо". При цьому він досі "не знає", хто правий у війні, хоча добровільно підписав контракт і взяв до рук зброю. "Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен", — каже він", — зазначили у повідомленні ДШВ.

Завдання з прапором

Про полон розвідника повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, який опублікував відео з ним. За даними українських військових, затриманий служить у 36 російській бригаді.

Йому доручили пройти від Гуляйполя до Терсянки на Запоріжжі, встановити російський прапор, щоб створити видимість просування армії РФ, а потім повернутися на вихідні позиції.

Терсянка та Гуляйполе на карті

"Прийшло завдання дійти до іншої точки, відпрацювати ганчірочку і потім відкочуватися назад", — розповів полонений про отриманий наказ.

За даними українських військових, триколор встановили в рамках постановочної зйомки, яка мала показати нібито успішний наступ російських сил. Виконати завдання та повернутися на свої позиції розвідник не зміг.

З колонії до армії – і завдання через два місяці служби

На опублікованому відео полонений розповів, що потрапив до російської армії з виправної колонії. Завдання з прапором він отримав уже за два місяці служби.

За його словами, досвідченіші російські військовослужбовці попереджали його: фактично його відправляють "на м’ясо".

Говорячи про війну, затриманий заявив, що не може судити, хто має рацію, а хто винен. Те, що відбувається, він назвав великою політикою.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу ЗСУ, за добу на Покровському напрямку російські війська провели 60 атак. Раніше Валерій Герасимов доповідав про захоплення Куп’янська, проте українські військові та незалежні аналітики цього не підтвердили. Заяви з фронту показують, що про просування не означають підтвердженого контролю за містом. Це особливо наочно у повідомленні про російського розвідника, якого відправили на 20 кілометрів до українського тилу встановити прапор для постановочного відео: така зйомка сама по собі не доводить реального поступу.