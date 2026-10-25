Війна скоро скінчиться? Трамп будує плани на Росію та Україну, а Меланія заінтригувала відповіддю

Заяви подружжя Трамп стосуються різних тем

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Президент США Дональд Трамп знову заговорив про швидке завершення російсько-української війни. Його дружина Меланія заявила, що може приїхати до України. Американський лідер також повідомив, що після закінчення бойових дій США вестиме бізнес і з Києвом, і з Москвою.

Поки що конкретних домовленостей про завершення війни немає. Про це повідомляє DRM News.

Спілкуючись із журналістами, Трамп заявив, що після закінчення війни США розраховують співпрацювати в економічній сфері з обома країнами. Журналісти запитали, чи збираються він та Меланія відвідати Україну. Перша леді відповіла коротко: "Подивимось". Трамп не виключив такої поїздки.

Трамп уже не вперше обіцяє швидке завершення війни

Американський президент уже не вперше говорить про наближення світу. 21 жовтня він заявив, що завершення російсько-української війни зараз ближче, ніж будь-коли раніше. За словами Трампа, незадовго до того він обговорював врегулювання конфлікту з російським лідером Володимиром Путіним.

23 жовтня глава Білого дому знову висловив сподівання, що США вдасться покласти край війні. Він також допускав запровадження 200-відсоткових мит проти України та Росії, якщо сторони не укладуть мирної угоди, але засумнівався в ефективності цього заходу.

Дипломатичні контакти активізувалися. Спецпосланник Трампа Стів Уіткофф провів переговори з українською стороною в Осло, а потім зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони обговорили можливі шляхи завершення війни та перспективу подальших тристоронніх переговорів.

Меланія Трамп також заявила про свої дипломатичні успіхи

Окрему увагу привернула діяльність першої леді США. Згідно з заявою Білого дому від 23 жовтня, Меланія Трамп брала участь у досягненні домовленості щодо локального припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області. Це дозволить надати гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів.

Йдеться про локальну домовленість, а не про припинення бойових дій по всій Україні. Перемир’я в Олешках має розпочатися 29 жовтня.

Заяви подружжя Трамп стосуються різних тем: Дональд говорить про перспективи завершення війни та майбутні економічні зв’язки, Меланія – про гуманітарну ініціативу в окремому українському місті.

Меланія Трамп

То війна справді скоро закінчиться?

Телеграф звернувся до штучного інтелекту ChatGPT, щоб дізнатися, наскільки реальне завершення війни найближчим часом.

Цифровий розум каже, що поки що рано судити про це тільки за заявами американського президента. Переговори активізувалися, сторони обговорюють нові формати діалогу. Це може говорити про спроби знайти рішення, але саме собою ще не означає, що умови миру узгоджені.

Ключові питання залишаються складними: території, гарантії безпеки України, умови припинення вогню та подальші відносини з Росією. Позиції Києва та Москви з цих питань суттєво різняться.

Тому дипломатичні сигнали важливо відрізнятиметься від конкретних результатів. Впевнено говорити про реальне наближення кінця війни можна буде, коли з’являться узгоджені умови припинення вогню, підтверджені домовленості сторін та зрозумілий механізм їхнього виконання.

Заяви Трампа поки що показують, що Вашингтон продовжує домагатися врегулювання. Але вони дають підстав гарантувати швидке завершення війни.

Як повідомляв "Телеграф", 17 жовтня американські чиновники представили Володимиру Зеленському план, який, за їхніми словами, відображав позицію Кремля: Україна має відмовитись від Донбасу в обмін на частини Запорізької та Херсонської областей на зустрічі із Зеленським. Це показує, що обговорення припинення вогню стосується конкретних територіальних умов, а не лише дати зупинення бойових дій. Американська концепція передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. За словами Сергія Лаврова, Володимир Путін готовий прийняти запропоновану США основу для подальшої практичної роботи.