У якому місті після переведення годинника темніє вже до 16

У міру наближення зимового сонцестояння світловий день продовжить зменшуватись

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Після переходу на зимовий час в Україні світловий день продовжуватиме скорочуватися. У листопаді в деяких обласних центрах сонце заходитиме ще до 16:00, а у грудні – приблизно між 15:30 та 16:30. Точний час залежить від регіону та дати.

У ніч на 25 жовтня Україна перейшла на зимовий час: стрілки годинника перевели на годину тому. Тепер сонце заходитиме раніше щогодини, а в міру наближення зимового сонцестояння світловий день продовжить зменшуватися.

"Телеграф" дізнався, у скільки заходитиме сонце у листопаді та грудні 2026 року у п’яти обласних центрах України. Для перевірки використовувалися дані Calendar Center.

Коли темнітиме у Києві

У Києві 1 листопада сонце зайде о 16:34, а 30 листопада – вже о 15:57. Таким чином, за місяць захід сонця зміститься майже на 40 хвилин.

У грудні сонце заходитиме приблизно близько 15:50–16:00 у першій половині місяця. Ближче до кінця грудня захід сонця почне поступово зміщуватися на більш пізній час.

У скільки заходитиме сонце у Харкові

У Харкові темнітиме раніше, ніж у більшості інших міст із добірки. 1 листопада сонце зайде о 16:12, а до 30 листопада – о 15:37.

У грудні заходи будуть ще раніше. Згідно з календарем для Харкова, 1 грудня сонце зайде о 15:36, а в середині місяця – приблизно о 15:33. Це один із найраніших заходів сонця серед п’яти обраних обласних центрів.

Різниця сонячного часу в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли темніє в Одесі

В Одесі світловий день буде трохи довшим, ніж у Києві та Харкові. 1 листопада сонце зайде о 16:42, а 30 листопада – о 16:12.

У грудні захід сонця на початку місяця очікується близько 16:12. У середині місяця сонце заходитиме приблизно о 16:10, після чого час заходу сонця почне поступово збільшуватися.

У скільки буде темніти у Дніпрі

У Дніпрі 1 листопада сонце зайде о 16:21, а до кінця місяця – о 15:48. Тобто вже в останні дні осені захід сонця відбуватиметься задовго до 16:00.

У грудні сонце заходитиме приблизно о 15:48 на початку місяця. Потім час заходу поступово почне зміщуватися пізніше.

Коли темнітиме у Львові

У Львові сонце заходитиме пізніше, ніж у східних регіонах України. 1 листопада захід сонця очікується о 17:01, а 30 листопада – о 16:26.

У грудні 1-го числа сонце зайде о 16:25. У період зимового сонцестояння захід сонця відбуватиметься приблизно о 16:24, а до кінця місяця зміститься на 16:32.

Коли заходить Сонце. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли день почне збільшуватись

Найкоротший день року пов’язаний із зимовим сонцестоянням, яке в 2026 році припадає на 21 грудня. Після цієї дати тривалість світлового дня почне поступово збільшуватись.

При цьому час заходу сонця і момент, коли на вулиці стає повністю темно, – не одне й те саме. Після заходу сонця ще триває сутінки.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві, Ужгороді та Харкові сонце сходить і заходить у різний час, хоча годинник у всіх містах показує однаковий час. Одна з причин – значна довжина України із заходу на схід, про що йдеться у поясненні причин. Отже, різницю спричиняє географічне розташування міст, а чи не різні показники годин. На час сходу й заходу сонця впливають і сезонні зміни тривалості дня: якби час протягом року не змінювалося, положення сонця щодо годин поступово змінювалося б.