Все майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за неявку в ТЦК — постанова

Державною виконавчою службою було накладено арешт на майно сина Петра Порошенка Олексія. Підставою арешту стала несплата ним штрафу 25,5 тис. грн, виписаного за неявку до ТЦК та СП Печерського району міста Києві. Відповідну постанову опублікував політичний експерт Валентин Гладких.

За словами експерта, від початку повномасштабного вторгнення син Петра Порошенка знаходиться в Лондоні та не з’являвся до відповідного ТЦК, ігноруючи численні повістки. "За це Олексія ще 8 січня Печерський районний ТЦК у Києві оштрафував на 25 500 грн. В постанові було чітко вказано — якщо не заплатить за 15 днів, то сума штрафу подвоюється. Що, власне, і сталася. Бо "ухілєс"-мільярдер проігнорував вимоги закону. І ось 28 січня 2025 року державна виконавча служба Печерського району столиці постановила тепер вже примусово стягнути з Порошенка Олексія Петровича на користь держави адміністративний штраф у розмірі 51 000 грн. А поки не сплатить – накласти арешт на все майно боржника", — пише Гладких та наводить відповідну постанову.

З урахуванням виконавчого збору та інших витрат остаточна сума штрафу склала більш як 56 тис. грн.

"Важливий сам прецедент — одного з найбагатших людей країни (а саме на Порошенка-молодшого записано статків на майже 1,2 млрд доларів) держава змушує виконувати законодавство. І карає за ухиляння від армії, поки вся країна захищається від ворога. Тож наслідки для ухилянта будуть з часом погіршуватись", — відзначає експерт.

"В 2015 році Петро Олексійович розповідав, що його старший син воював під Іловайськом. Тоді журналісти та військові назвали це брехнею", — зазначив Гладких.