Проблема с АОЗ обсуждалась уже давно. Безруковой не удалось построить работу, — Жумадилов

Проблема с Агентством оборонных закупок (АОЗ) обсуждалась уже давно. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью СЕМААТ заявил гендиректор ГОТ и врио директора АОЗ Арсен Жумадилов.

"Скандал возник из-за того, что проблема была известна уже давно. В узких кругах она очень широко обсуждалась. Если вы спросите и военное руководство, и политическое руководство, и людей, которые в этой сфере работают, они знали о том, что есть проблемы в АОЗ.

Что эта институция не работает эффективно, что руководителю не удалось там построить действительно системную работу. Об этом было известно уже достаточно долгое время", — сказал он.

В качестве примера Жумадилов назвал ситуацию с минами и передачу 23 млрд грн ГНСУ на закупки.

По словам Жумадилова, этой ситуации дали затянуться.

"Оно затянулось до того, что в конце января Наблюдательный совет, который на самом деле не выполнил свою функцию watch dog'а, то есть какой-то структуры, которая наблюдает нейтрально, независимо и дает оценку. Он эту функцию не выполнил. Отдельные представители этого Наблюдательного совета пошли на поводу у так называемых активистов, которые оказывают медийное и персональное давление. Они сделали абсолютно неправовым способом пролонгацию договора с руководителем, когда стало понятно, что ситуация заходит на новый круг, вместо того, чтобы решиться. Нет никакой перспективы, что на этом круге наладится работа. По результатам января понятно, что показатели у АОЗ совсем плохие. Эти показатели обсуждались на Ставке", — добавил он.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.