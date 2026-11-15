Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував слова колишнього глави Білого дому про нинішнього президента України

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Там Байден у своїх нових мемуарах скаржиться, що Зеленський був недостатньо вдячний.

Вдячний за що? За те, що, знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення, до початку війни фактично не поставили жодної важкої зброї?

Вдячний за що? За те, що сам Байден уже списав Україну і за дві доби до вторгнення фактично радив Кулебі рятувати свою сім’ю, замість того, щоб думати про мільйони громадян України?

Вдячний за що? За те, що коли Україна почала громити ЗС РФ і викинула їх з-під Києва, з Херсона та з-під Харкова, американці продовжували дозувати постачання далекобійного озброєння та скручували руки обмеженнями на удари по російській території?

Вдячний за що? За 31 "Абрамс", навколо яких було стільки метушні, немов це 31 космічний стратокрейсер в інший вимір відправити?

Вдячний за що? За те, що цокнули й почали тиснути на Київ, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ, коли в України це почало виходити?

Так, США підкинули "хімарей" і ще купу придатних ніштяків, але не вдаватимемо, що все це було виключно заради самої України.

Вашингтон побачив, що українці здатні люто битися, а отже, можна підтримати Україну та її руками послабити РФ.

Що й було зроблено, причому порівняно дешевою ціною — кількома десятками мільярдів доларів, без необхідності воювати з РФ.

Так, план спрацював чітко, але до чого тут подяка від Києва? Дякувати за те, що твоїми руками вирішували, зокрема й чужі завдання?

Це дуже збочена логіка.

І так, американці ще ті політичні збоченці, але все має межу.

Байден реально думає, що у Києві зовсім інфантильні іді*ти сидять? Що Зеленський та його оточення не розуміли, що США вирішували у цій війні власні стратегічні завдання?

Розуміли, звичайно, тому й дякували відповідно — публічно і не раз Зеленський дякував США.

Як за Байдена, так потім і за Трампа.

Чекати чогось понад це — наївно, безглуздо і досить хамовито.

Байден міг би виявити у своїх мемуарах трохи більше поблажливості, як представник сильної сторони, а не цієї дріб’язковості — дріб’язкових людей ніде й ніколи не любили.

Це, до речі, і про Трампа — жлоблива дріб’язковість, одна з тих легасі, які він залишить після себе.

Такер Карлсон, якось говорячи про президента США, тоді це був Байден, сказав, що він убивця.

Що вірно: будь-який президент сильної країни, яка проводить активну та агресивну зовнішню політику, — убивця.

Це технічний опис, це не маркер, тут немає позитивних чи негативних конотацій.

І ось, здавалося б, ви можете залишити після себе легасі крутих хлопців-убивць, які звернули голови своїм світовим суперникам.

Але ні, що Байден, що Трамп опускаються до дріб’язковості, рахуючи кожну копійку (витрачену в їхніх інтересах!) або кількість сказаних слів "дякую".

Поведінка, яка вже точно не очікується від лідерів передової цивілізації нашого світу.

П***ець.

Джерело — Facebook Ігаля Левіна.