Укр

От Порошенко требуют дать оценку скандальному заявлению представителя "Евросолидарности"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
От Порошенко требуют дать оценку скандальному заявлению представителя "Евросолидарности" Новость обновлена 11 апреля 2025, 14:20

Экс-кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жалко гражданских украинцев, убитых российскими оккупантами, если среди их родственников нет военнослужащих. Порошенко и его партия вместо того, чтобы осудить соратника, поддержали его молчаливым согласием. Об этом сообщает политический эксперт Сергей Иванов, комментируя пост Батюкова в соцсетях.

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда погибает их какое-то количество, я спрашиваю – у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" – цитирует Сергей Иванов слова экс-кандидата в депутаты от "Европейской солидарности" Андрея Батюкова.

Пост Батюкова

Эксперт отмечает, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не последовало никакой реакции на это заявление.

"Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей руссиянами, а Порошенко поддержал его своим молчанием", — подчеркнул Иванов.

Он также обратил внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за рубежом, в то время как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких: "по логике Батюкова, если бы российская ракета прилетела по детям его партийного лидера, ему тоже было бы чихать. Но понятно, что Лондон — это не Кривой Рог и туда ничего не прилетит. И дети Порошенко, в отличие от детей остальных украинцев, ничем не рискуют".

"Место таких дикарей – где-то рядом с "единой россией", – резюмировал эксперт.

Теги:
#Порошенко #Петр Порошенко #Европейская солидарность