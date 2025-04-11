От Порошенко требуют дать оценку скандальному заявлению представителя "Евросолидарности"

Экс-кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жалко гражданских украинцев, убитых российскими оккупантами, если среди их родственников нет военнослужащих. Порошенко и его партия вместо того, чтобы осудить соратника, поддержали его молчаливым согласием. Об этом сообщает политический эксперт Сергей Иванов, комментируя пост Батюкова в соцсетях.

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда погибает их какое-то количество, я спрашиваю – у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" – цитирует Сергей Иванов слова экс-кандидата в депутаты от "Европейской солидарности" Андрея Батюкова.

Эксперт отмечает, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не последовало никакой реакции на это заявление.

"Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей руссиянами, а Порошенко поддержал его своим молчанием", — подчеркнул Иванов.

Он также обратил внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за рубежом, в то время как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких: "по логике Батюкова, если бы российская ракета прилетела по детям его партийного лидера, ему тоже было бы чихать. Но понятно, что Лондон — это не Кривой Рог и туда ничего не прилетит. И дети Порошенко, в отличие от детей остальных украинцев, ничем не рискуют".

"Место таких дикарей – где-то рядом с "единой россией", – резюмировал эксперт.