В АРМА офіційно спростували маніпуляції про залежність допомоги ЄС від скандального законопроєкту Радіної

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявили, що твердження про втрату Україною 500 млн євро допомоги від Європейського Союзу через відсутність законодавчого оформлення "реформи АРМА" є маніпулятивними і не відповідають дійсності.

Про це у Facebook повідомила голова АРМА Олена Дума, коментуючи інформаційну кампанію навколо законопроєкту №12374-д, ініційованого депутаткою Анастасією Радіною.

"Коли лобісти депутатського законопроєкту №12374-д лякають втратою 500 мільйонів євро — це чиста маніпуляція. Транші від ЄС не залежать від цієї законодавчої профанації, яка порушує Конституцію і не може бути реалізована без кардинальних змін до КПК", — зазначила вона.

За словами Думи, на спеціальному засіданні парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС, яке відбулося 12 травня, заступник міністра економіки Олексій Соболев чітко заявив, що європейське фінансування в рамках Ukraine Facility не скасовується, а його виплата переноситься на наступні періоди.

В АРМА нагадали, що агентство з другої половини 2023 року реалізує внутрішню реформу, результати якої вже принесли мільярди гривень до державного бюджету завдяки ефективному управлінню арештованими активами.

"Реформа відбувається. Але — і це принципово — вона має бути конституційною, дієвою та не руйнувати антикорупційну систему", — підкреслила голова агентства.

Вона також наголосила, що законопроєкт №12374-д не лише не відповідає цим критеріям, але й провалив усі пʼять публічних обговорень. Водночас спроби його просування супроводжуються інформаційною атакою на агентство, яка, на думку Думи, має на меті дискредитувати працюючий інститут і "прикрити прорахунки окремих політичних гравців".

"Україна отримає європейське фінансування в повному обсязі. Але це станеться завдяки системній роботі, а не популістським законопроєктам, які неможливо виконати", — резюмувала вона.