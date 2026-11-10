Хапайте, поки діє знижка: у Roshen солодкі фігурки віддають на 35% дешевше

Про пропозицію повідомив акаунт @novini_znizhok_, який публікує новини про знижки

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У магазинах Roshen стартувала акційна пропозиція на святкові солодощі, зокрема фігурки Святого Миколая. Покупці можуть придбати популярні сезонні ласощі дешевше, ніж зазвичай, тож саме час звернути увагу на новорічний асортимент.

Більше подробиць у матеріалі: " В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити ".

Про знижки повідомив акаунт @novini_znizhok_ у Threads. Автор допису зазначив, що акція на дідів морозів у Roshen почалася в день публікації повідомлення: "В Рошені від сьогодні вже акції на дідів морозів!".

Зокрема, 40-грамові фігурки Святого Миколая продають зі знижкою до 35%: замість 37,65 грн вони коштують 24,47 грн. Менші, вагою 25 грамів, також подешевшали — на 9,89 грн. Отже, залежно від розміру солодощів покупці можуть заощадити майже 10–13,20 грн на кожній фігурці.

На фігурки Святого Миколая діє знижка 35%

На 40-грамовій фігурці Святого Миколая можна заощадити майже 13,20 грн

Акційна пропозиція може зацікавити тих, хто вже починає готуватися до зимових свят або шукає невеликі солодкі подарунки для рідних і дітей. Водночас перед покупкою варто уточнити умови акції та наявність товару безпосередньо в магазині.

Як повідомляв "Телеграф", який новорічний набір від Roshen справді вартий своїх грошей.