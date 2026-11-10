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Поки немає світла: 15 ідей, чим зайнятися, щоб не збожеволіти

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Малювання входить до переліку занять, якими можна заповнити вечір без світла Новина оновлена 10 листопада 2026, 13:55
Малювання входить до переліку занять, якими можна заповнити вечір без світла. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є чимало варіантів провести час не тільки з користю, але й з задоволенням

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В Україну знову повернулися графіки відключень, в деяких областях світла немає більшу частину доби. Українці діляться способами підготувати до блекаутів не лише своє житло, але й ментальне здоров'я.

У соцмережі Threads люди розповіли, чим займаються, коли немає світла. Когось рятують настільні ігри, хтось вчиться готувати, інші — малюють.

15 ідей, чим зайнятися, коли немає світла — досвід українців

  1. Серіали на телефоні
  2. Гра в настільні ігри
  3. В'язання
  4. Розгадування кросвордів з журналів
  5. Малювання по номерах
  6. Малювання на планшеті
  7. Гра у морський бій
  8. Читання
  9. Ванна при свічках
  10. Відвідування кінотеатрів
  11. Приготування їжі (актуально для тих, в кого газ)
  12. Прибирання
  13. Відвідування спортзалу
  14. Алмазна мозаїка
  15. Антистрес-розмальовки
Чоловік, жінка та двоє дітей грають у настільну гру при свічках за столом
Настільні ігри допомагають провести час без електрики всією родиною Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є й пропозиції з гумором — сон, відвідування "Аврори". Найбільш екзотичний варіант — працювати на трьох роботах. Ось деякі з коментарів:

  • Працюю на 3-х роботах, щоб не бачити що вдома нема світла
  • Чекаю вечора, щоб діти лягли спати. Потім просто лежу і слухаю тишу
  • Уроки! Ми робимо уроки

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти свіжими під час тривалих відключень світла. Знадобиться звичайна пляшка води.

Теги:
#Дозвілля #Світло #Відключення світла