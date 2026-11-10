Поки немає світла: 15 ідей, чим зайнятися, щоб не збожеволіти

Є чимало варіантів провести час не тільки з користю, але й з задоволенням

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В Україну знову повернулися графіки відключень, в деяких областях світла немає більшу частину доби. Українці діляться способами підготувати до блекаутів не лише своє житло, але й ментальне здоров'я.

У соцмережі Threads люди розповіли, чим займаються, коли немає світла. Когось рятують настільні ігри, хтось вчиться готувати, інші — малюють.

15 ідей, чим зайнятися, коли немає світла — досвід українців

Серіали на телефоні Гра в настільні ігри В'язання Розгадування кросвордів з журналів Малювання по номерах Малювання на планшеті Гра у морський бій Читання Ванна при свічках Відвідування кінотеатрів Приготування їжі (актуально для тих, в кого газ) Прибирання Відвідування спортзалу Алмазна мозаїка Антистрес-розмальовки

Настільні ігри допомагають провести час без електрики всією родиною Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є й пропозиції з гумором — сон, відвідування "Аврори". Найбільш екзотичний варіант — працювати на трьох роботах. Ось деякі з коментарів:

Працюю на 3-х роботах, щоб не бачити що вдома нема світла

Чекаю вечора, щоб діти лягли спати. Потім просто лежу і слухаю тишу

Уроки! Ми робимо уроки

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти свіжими під час тривалих відключень світла. Знадобиться звичайна пляшка води.