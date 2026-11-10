Поки немає світла: 15 ідей, чим зайнятися, щоб не збожеволіти
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Є чимало варіантів провести час не тільки з користю, але й з задоволенням
В Україну знову повернулися графіки відключень, в деяких областях світла немає більшу частину доби. Українці діляться способами підготувати до блекаутів не лише своє житло, але й ментальне здоров'я.
У соцмережі Threads люди розповіли, чим займаються, коли немає світла. Когось рятують настільні ігри, хтось вчиться готувати, інші — малюють.
15 ідей, чим зайнятися, коли немає світла — досвід українців
- Серіали на телефоні
- Гра в настільні ігри
- В'язання
- Розгадування кросвордів з журналів
- Малювання по номерах
- Малювання на планшеті
- Гра у морський бій
- Читання
- Ванна при свічках
- Відвідування кінотеатрів
- Приготування їжі (актуально для тих, в кого газ)
- Прибирання
- Відвідування спортзалу
- Алмазна мозаїка
- Антистрес-розмальовки
Є й пропозиції з гумором — сон, відвідування "Аврори". Найбільш екзотичний варіант — працювати на трьох роботах. Ось деякі з коментарів:
- Працюю на 3-х роботах, щоб не бачити що вдома нема світла
- Чекаю вечора, щоб діти лягли спати. Потім просто лежу і слухаю тишу
- Уроки! Ми робимо уроки
Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти продукти свіжими під час тривалих відключень світла. Знадобиться звичайна пляшка води.