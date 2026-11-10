Забудьте про крабовий: цей салат може стати новим хітом святкового столу

Ось що поставити на стіл замість нього

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Крабовий салат роками залишається однією з найпопулярніших страв на святковому столі, проте навіть улюблені рецепти з часом набридають. Якщо хочеться спробувати щось нове, є проста альтернатива, яка готується з доступних продуктів і не поступається за ситністю.

Читайте також: "Як зберігати очищені волоські горіхи: холодильник чи морозильна камера".

Салат із тунцем, яйцями, кукурудзою та свіжим огірком може стати вдалою заміною звичній страві. Він не потребує багато часу на приготування, а його інгредієнти легко знайти в магазині, пише "Телеграф".

Для приготування знадобляться банка тунця у власному соку, три варені яйця, один свіжий огірок, невелика банка консервованої кукурудзи та кілька ложок майонезу. За бажанням можна додати зелену цибулю, сіль і чорний перець.

Спочатку з тунця зливають рідину та розминають його виделкою. Варені яйця й огірок нарізають невеликими кубиками, після чого додають кукурудзу. Усі складники перекладають у салатник, заправляють майонезом і ретельно перемішують.

Перед подачею салат рекомендується ненадовго поставити в холодильник. Завдяки поєднанню тунця, яєць і кукурудзи страва виходить ситною, а свіжий огірок додає їй легкості. Такий рецепт стане в пригоді тим, хто хоче урізноманітнити меню та спробувати щось нове замість звичного крабового салату.

Перед подачею салат із тунцем рекомендують ненадовго охолодити Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", з чим приготувати крабовий салат, щоб було ще смачніше.