Учасникам мітингів слід бути пильними. РФ не знижує активності, — експерт про попереджені СБУ теракти в центрі Києва

Політолог наголошує, що потрібно не дозволити ворогові використати протести

Росія буде продовжувати спроби здійснити теракт в Києві. Учасникам масових акцій слід бути особливо пильними. Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи те, як Служба безпеки України запобігла вибуху в центрі столиці.

Експерт наголошує, що протести не можуть нівелювати ризики, які є в країні під час війни. "При плануванні масових заходів треба врахувати: маємо сусіда-терориста, який може скористатись нагодою та влаштувати теракти. Зараз Росії буде зручно це зробити, скориставшись масовими зібраннями. До речі, ГУР напередодні випустило попередження: РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію. А я нагадаю, що Путін в останні місяці докладає особливих зусиль, щоб деморалізувати український тил", — пише Загородній.

Політолог підкреслює, що треба не дати ворогу використати протести. "Важливо не піддаватись на будь-які незаконні заклики: щось громити, робити будь-які силові дії. Росія використає це для "картинки" і дискредитації України в Європі. Ніякі пакунки передачі в такі місця брати не можна. Українські спецслужби вас про це точно просити не будуть. А ворожі можуть цілком", — акцентує експерт.

"Росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. СБУ попереджала криваві теракти в Києві у травні та жовтні минулого року. У переважній більшості випадків Служба працює на випередження: більшість терактів вдається попереджати ще на стадії підготовки. А це важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби. І тут СБУ підтвердила свій високий фаховий рівень, знешкоджуючи більшість російських диверсантів. Але, ключова мета Росії залишається незмінною – розхитати ситуацію всередині України", — резюмує Загородній.