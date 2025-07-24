"Приймайте закон!" і "Безуглу геть!" Як пройшов третій день протестів у Києві (репортаж)

Протестувальників відвідала народна депутатка Безугла

Увечері у четвер, 24 липня, у центрі Києва люди знову масово вийшли на протести. Акції були викликані ухваленням законопроєкту №12414, який передбачає зміни у підпорядкуванні антикорупційних органів.

Таким чином, кияни мітингують уже третій день. У центрі подій побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Як і попередніми днями, протести пройшли на площі біля театру ім. Франка, де зібралася велика кількість людей із картонками, на яких вони виклали свої вимоги. Ці події вже назвали "революцією на картоні".

На третій день протестів у Києві дедалі менше людей, але натовп все одно є. Люди скандують: "Приймайте закон!" Йдеться про законопроєкт Володимира Зеленського, який має відновити незалежність НАБУ та САП.

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Протести у Києві проти закону, що обмежує незалежність НАБУ

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Протести у Києві проти закону, що обмежує незалежність НАБУ

Протести у Києві проти закону, що обмежує незалежність НАБУ

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Відомий український блогер Ігор Лаченков повідомив, що на мітинг на підтримку НАБУ прийшла народна депутатка Мар’яна Безугла, яка голосувала за законопроєкт №12414.

Вона тримала невеликий плакат із написом "Відставка Сирського" та зображенням шматочка сиру. Учасники акції оточили її та кричали "Ганьба! Безуглу геть!".

"Просили не приходити політичним потворам, ні, приперлася", – прокоментував Лаченков.

Нагадаємо, президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт №13531 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" про поновлення інституційної незалежності органів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".