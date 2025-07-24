Хотіла вбити сотні людей. СБУ затримала жінку, яка планувала теракт у Києві

Вибухівку заховала у сумочку

У Києві жінка планувала влаштувати теракт в кафе. Служба безпеки України (СБУ) вже затримала її.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що теракт мав статись 23 липня ввечері в одному з місцевих кафе.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України", — йдеться у повідомленні.

СБУ запобігла теракту у Києві

За даними слідства, жінка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП). Вони мали потужність майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Виявилось, що фігурантка працювала на російські спецслужби.

"Вони планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей", — додають в СБУ.

Однак співробітники СБУ викрили цю операцію та затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП. Слідство встановило, що російське замовлення виконувала киянка. Її окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши, що жінка нібито має виконати завдання СБУ.

Вибуховий пристрій

Телефон жінки

Наразі встановлюється те, як фігурантка отримала СВП. Російські куратори за кілька годин до запланованого теракту надіслали їй геолокацію, де жінка мала залишити вибухівку. Усі докази вилучено та розпочато досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Нацполіції пояснили, чи може українець, який працював на спецслужби Росії та розкаявся, розраховувати на непритягнення до відповідальності.