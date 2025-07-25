Участникам митингов нужно быть внимательными. РФ не снижает активности, — эксперт о предупрежденных СБУ терактах в центре Киева

Политолог подчеркивает, что нужно не позволить врагу использовать протесты

Россия будет продолжать попытки совершить теракт в Киеве. Участникам массовых акций следует быть особенно внимательными. Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя то, как Служба безопасности Украины предупредила взрыв в центре столицы.

Эксперт подчеркивает, что протесты не могут нивелировать риски, которые есть в стране во время войны."При планировании массовых мероприятий нужно учесть: есть сосед-террорист, который может воспользоваться случаем и устроить теракты. Сейчас России будет удобно это сделать, воспользовавшись массовыми собраниями. Кстати, ГУР накануне выпустило предупреждение: РФ, используя протесты, постарается максимально обострить ситуацию. А я напомню, что Путин в последние месяцы прилагает особые усилия, чтобы деморализовать украинский тыл", — пишет Загородний.

Политолог подчеркивает, что нужно не дать врагу использовать протесты. "Важно не поддаваться любым незаконным призывам: что-то громить, делать любые силовые действия. Россия использует это для "картинки" и дискредитации Украины в Европе. Никакие пакеты передачи в такие места брать нельзя. Украинские спецслужбы вас об этом точно просить не будут. А враеские могут вполне", — акцентирует эксперт.

"Россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. В подавляющем большинстве случаев Служба работает на опережение: большинство терактов удается предупреждать еще на стадии подготовки. А это важное направление работы для любой спецслубы. И тут СБУ подтвердила свой высокий профессиональный уровень, обезвреживая большинство российских диверсантов. Но ключевая цель России остается неизменной – расшатать ситуацию внутри Украины", — резюмирует Загородний.