В Україні розпочався суд над нардепом Петром Порошенком, якого обвинувачують у державній зраді через торгівлю вугіллям із терористами ОРДЛО за часів його президентства. Одночасно його колишній соратник і бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук) виставив на продаж елітну віллу за $4 млн. Ці події експерт Валентин Гладких назвав закономірною "відповідальністю за роки пограбування країни".

"Ось, здавалося б, різні новини за останню добу: кум і партнер Порошенка Гладковський (Свинарчук) продає елітну віллу, а в Києві почали суд над самим Порошенком. Прийшов час відповідати за скоєне", — заявив Валентин Гладких.

За словами експерта, ще у 2014 році, ставши президентом, Порошенко продовжив бізнесові зв’язки з Росією, яка вже тоді вела війну проти України. Його підприємства, фабрики та заводи, ще певний час працювали у РФ та окупованому Криму.

"Апофеозом стала відмова Порошенка від імпорту вугілля з-за кордону на користь купівлі вугілля у терористів ОРДЛО, контрольованих Путіним. Як писало "Дзеркало тижня", у 2014 році під час засідання РНБО Порошенко розкритикував контракт на імпорт вугілля, після чого компанії з окупованих територій отримали державні замовлення на три мільярди гривень", — зазначив Гладких.

Паралельно, за словами експерта, Порошенко разом із Гладковським активно освоювали оборонну галузь. Призначення останнього першим заступником секретаря РНБО, яке дало йому контроль над "Укроборонпромом", стало початком масштабних корупційних схем. Згідно з матеріалами розслідувань, наведених Гладких, фірми, пов’язані з Гладковськими, постачали контрабандні деталі, які потім перепродавали державним заводам із націнкою у 200–300%.