Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн — время отвечать, — политолог

В Украине начался суд над нардепом Петром Порошенко, обвиняемым в государственной измене из-за торговли углем с террористами ОРДЛО во времена его президентства. В то же время его бывший соратник и бизнес-партнер Олег Гладковский (Свинарчук) выставил на продажу элитную виллу за $4 млн. Эти события эксперт Валентин Гладких назвал закономерной "ответственностью за годы ограбления страны".

"Вот, казалось бы, разные новости за последние сутки: кум и партнер Порошенко Гладковский (Свинарчук) продает элитную виллу, а в Киеве начали суд над самим Порошенко. Пришло время отвечать за содеянное", — заявил Валентин Гладких.

По словам эксперта, еще в 2014 году, став президентом, Порошенко продолжил бизнес-связи с Россией, которая уже тогда вела войну против Украины. Его предприятия, фабрики и заводы еще некоторое время работали в РФ и оккупированном Крыму.

"Апофеозом стал отказ Порошенко от импорта угля из-за рубежа в пользу покупки угля у террористов ОРДЛО, контролируемых Путиным. Как писало "Зеркало недели", в 2014 году во время заседания СНБО Порошенко раскритиковал контракт на импорт угля, после чего компании с оккупированных территорий получили государственные заказы на три миллиарда гривен", — отметил Гладких.

Параллельно, по словам эксперта, Порошенко вместе с Гладковским активно осваивали оборонную отрасль. Назначение последнего первым заместителем секретаря СНБО, что дало ему контроль над "Укроборонпромом", стало началом масштабных коррупционных схем. Согласно материалам расследований, приведенных Гладких, фирмы, связанные с Гладковскими, поставляли контрабандные детали, которые затем перепродавали государственным заводам с наценкой в 200–300%.