Военные обвинили нардепа Гончаренко из фракции Порошенко в распространении российских нарративов

Публичные выступления и риторика нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко совпадают с нарративами российской пропаганды. Об этом пишет военный Алексей "Сталкер".

"Сейчас этот избранник и близкий соратник Порошенко поучает и критикует ВСУ и власть: мол, они недееспособны, а на фронте – сплошные СОЧшники, Украина проигрывает. То есть абсолютно российский нарратив. Если сравнивать наиболее фанатичные Z-паблики с заявлениями Гончаренко, создается впечатление, что автор – один человек", — отмечает военный.

"Сталкер" подчеркнул, что практически каждое выступление Гончаренко подхватывают российские пропагандисты, делая его "главным ньюсмейкером из Украины" для собственных эфиров.

"Почти каждое заявление Гончаренко транслируют российские пропагандисты. Скабеева, Соловьев, Шарий и другие кремлевские говорящие головы подают члена фракции Порошенко как спикера от Украины. Гончаренко у них – главный ньюсмейкер по нашему государству. По моему субъективному мнению, Алексей сейчас выполняет роль главного ньюсмейкера РФ из Украины. Ширит российское ИПСО, раскачивает ВСУ, пытается сеять панические настроения среди общества", — подчеркивает военный.

Алексей "Сталкер" приводит и прежние высказывания политика, в которых тот открыто выступает в защиту "русского мира" и осуждает украинских националистов.

"Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! Мы позволили прийти к власти националистам, оранжевым, ржавым, которые разъедают нас! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины!" — приводит видео выступления Гончаренко военный.