Чиновника Черкаської міськради звинуватили у лобіюванні тіньових потоків приватних перевізників

У Черкасах розгортається новий скандал навколо діяльності директора Департаменту дорожньо‑транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Сергія Отрешка. Про це повідомляє видання "Погляд".

У матеріалі йдеться, що ініціатива Отрешка з проведення транспортної реформи, яка мала б оновити міський автопарк і вивести галузь громадських перевезень на новий рівень, перетворилася на історію з рейдерськими елементами, мільйонними втратами для бюджету, а також фактичним блокуванням прозорого обліку та роботи системи е-квитка у місті.

Хто такий Сергій Отрешко

Колишній член Партії регіонів, ексдепутат міськради та багаторічний чиновник. З березня 2023 року очолив новостворений Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології. Уже за рік він переконав керівництво міста в необхідності транспортної реформи. Ідея мала на меті поліпшити якість перевезень та замінити рухомий склад на сучасний. Усе це мало відбуватися у поєднанні з роботою автоматизованої системи обліку оплати проїзду (е-квиток), яка у свою чергу має забезпечити прозорий облік пасажирів, детінізувати транспортну інфраструктуру та збільшити надходження податків до місцевого бюджету. Однак, прикриваючись гаслами модернізації, фактично відкрили шлях до повернення "тіньової каси" на міських маршрутах.

Восени 2024 року міська влада провела конкурс на обслуговування центральних маршрутів. Перемогу отримало підприємство "Епітранс" Юрія Нестерчука — компанія, відома скандальними епізодами в інших регіонах України. Саме після цього почалися проблеми.

Уже на початку 2025 року, після встановлення в нові автобуси обладнання для е-квитка, "Епітранс" став фігурантом конфлікту навколо системи АСООП. Приватний перевізник самовільно зняв валідатори офіційного оператора е-квитка у місті та встановив своє обладнання. Тим самим фактично створив перший в Україні прецедент спроби захопити роботу діючого е-квитка.

У місті на маршрутах, які обслуговує дане підприємство, тоді фактично зупинилася робота е-квитка, що відкрило можливість для тіньового обігу коштів на маршрутах, які обслуговує дане підприємство.

Попри те, що міська влада створила спеціальну комісію для відновлення роботи системи, кримінальна справа, зареєстрована за фактом втручання в її роботу, досі не має руху. Очевидно, що податкова служба теж не виявила інтересу до перевірки фактів можливого ухилення від фіскалізації оплат за проїзд.

Бездіяльність Отрешка

Попри зафіксовані факти маніпуляцій із валідаторами, департамент транспорту під керівництвом Отрешка фактично не вжив жодних дій. Хоча це мало б стати підставою для розірвання договору з перевізником і проведення нового конкурсу, однак цього не відбулося.

Тіньові потоки — 30 мільйонів на місяць

У вересні цього року у Черкасах запрацював облік пасажирів, які сплачують готівкою за проїзд. Тобто у місті обіг коштів у громадському транспорті нарешті мав стати прозорим і відкритим. Однак, як повідомлялося після цього, задокументована відеофіксацією серія перевірок за участі представника департаменту транспорту підтвердили, що перевізник продовжує блокувати прозору роботу системи, щоб приховати реальний пасажиропотік і не сплачувати податки.

Показово, що Отрешко, відповідальний за контроль і нагляд, залишається знову осторонь. Це створює ризики для міського бюджету, адже експерти оцінюють тіньовий обіг у громадському транспорті Черкас у приблизно 30 мільйонів гривень щомісяця. І саме в цей момент чиновник, замість того щоб вимагати від перевізника прозорої роботи, вирішує просто відмовчатись.