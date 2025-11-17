Чиновника Черкасского горсовета обвинили в лоббировании теневых потоков частных перевозчиков

В Черкассах разгорается новый скандал вокруг деятельности директора Департамента дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета Сергея Отрешко. Об этом сообщает издание "Погляд".

В материале говорится, что инициатива Отрешко по проведению транспортной реформы, которая должна обновить городской автопарк и вывести отрасль общественных перевозок на новый уровень, превратилась в историю с рейдерскими элементами, миллионными потерями для бюджета, а также фактическим блокированием прозрачного учета и работы системы е-билета в городе.

Кто такой Сергей Отрешко

Бывший член Партии регионов, экс-депутат горсовета и многолетний чиновник. С марта 2023 года возглавил новый Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии. Уже через год он убедил руководство города в необходимости транспортной реформы. Идея имела целью улучшить качество перевозок и заменить подвижной состав современным. Все это должно было происходить в сочетании с работой автоматизированной системы учета оплаты проезда (е-билет), которая должна обеспечить прозрачный учет пассажиров, детенизировать транспортную инфраструктуру и увеличить поступление налогов в местный бюджет. Однако, прикрываясь лозунгами модернизации, фактически открыли путь к возвращению "теневой кассы" на городских маршрутах.

Осенью 2024 года городские власти провели конкурс на обслуживание центральных маршрутов. Победу одержало предприятие "Эпитранс" Юрия Нестерчука — компания, известная скандальными эпизодами в других регионах Украины. После этого начались проблемы.

Уже в начале 2025 года, после установки в новые автобусы оборудования для е-билета, "Эпитранс" стал фигурантом конфликта вокруг системы АСООП. Частный перевозчик самовольно снял валидаторы официального оператора е-билета в городе и установил свое оборудование. Тем самым фактически создал первый в Украине прецедент попытки захватить работу действующего е-билета.

В городе на маршрутах, обслуживаемых данным предприятием, тогда фактически остановилась работа е-билета, что открыло возможность для теневого обращения средств на маршрутах, которые обслуживает данное предприятие.

Несмотря на то, что городские власти создали специальную комиссию для возобновления работы системы, уголовное дело, зарегистрированное по факту вмешательства в ее работу, до сих пор не сдвинулось с места. Очевидно, что налоговая служба тоже не проявила интереса к проверке фактов возможного уклонения от фискализации оплат за проезд.

Бездействие Отрешко

Несмотря на зафиксированные факты манипуляций с валидаторами, департамент транспорта под руководством Отрешко фактически не предпринял никаких действий. Хотя это должно стать основанием для расторжения договора с перевозчиком и проведения нового конкурса, однако этого не произошло.

Теневые потоки — 30 миллионов в месяц

В сентябре этого года в Черкассах заработал учет пассажиров, которые платят наличными за проезд. То есть в городе обращение средств в общественном транспорте наконец должно было стать прозрачным и открытым. Однако, как сообщалось после этого, задокументированная видеофиксацией серия проверок с участием представителя департамента транспорта подтвердила, что перевозчик продолжает блокировать прозрачную работу системы, чтобы скрыть реальный пассажиропоток и не платить налоги.

Примечательно, что Отрешко, ответственный за контроль и надзор, остается снова в стороне. Это создает риски для городского бюджета, ведь эксперты оценивают теневой оборот в общественном транспорте Черкасс примерно в 30 миллионов гривен ежемесячно. И именно в этот момент чиновник вместо того, чтобы требовать от перевозчика прозрачной работы, решает просто отмолчаться.