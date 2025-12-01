АРМА намагається продати активи в Карпатах, які їй не належать

АРМА 2 грудня проводить конкурс з продажу земельних ділянок переважно сільськогосподарського призначення, що знаходяться у Свалявському, Хустському, Мукачівському районах Закарпатської області з перспективою їх використання для спортивно-туристичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну електронну біржу.

Відповідно до вироку Вищого антикорупційного суду, був встановлений термін реалізації активу, який завершився 5 серпня поточного року. Тепер АРМА фактично втратила право на його реалізацію.

Тепер будь-який переможець знаходиться під прямим ризиком не лише втрати придбаного активу, а й інвестованих коштів, які повернути від держави буде дуже складно.

Нагадаємо, з кінця 2024 року до середини 2025 року було проведено шість аукціонів АРМА на системі Прозорро, проте зазначені спроби були невдалими за відсутності учасників.