Ціни на пальне у світі знову почали стрімко зростати, — Куюн

Європейські котирування на пальне, за якими Україна імпортує бензин та дизель, знову почали стрімко зростати після короткострокової паузи, пов’язаної з оголошенням тимчасового перемир’я на Близькому Сході. Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Недовго музика лунала… Свіжі котирування дизпального: Середземномор’я – $1384,00 (+87,25), Північний Захід – $1415,75 (+145,00). Крім того, всі без винятку постачальники, що продають нам пальне, підвищили свої премії, що є ознакою проблем із майбутнім пошуком ресурсів. Іншими словами, не сильно вірять вони у швидке завершення проблем на Близькому Сході", – пише експерт.

За словами Куюна, підвищення премій міжнародними постачальниками разом зі зростанням котирувань сигналізує про ризики подальшого подорожчання нафтопродуктів.

Фактично імпортні котирування на пальне за останні дні вже повернулися до рівня до оголошення перемир’я в Ірані.

Нагадаємо, після оголошення про тимчасове перемир’я в Ірані зростання цін призупинилося на кілька днів. Однак продовження бойових дій і загальна нестабільність в регіоні призвели до того, що ціни на нафту і нафтопродукти знову почали стрімко зростати.