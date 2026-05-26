Справа проти Юлії Тимошенко має ознаки політично мотивованого переслідування, – Харківська правозахисна група

Дмитро Романов
Новина оновлена 26 травня 2026, 12:54
Юлія Тимошенко. Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

Справа проти Юлії Тимошенко має ознаки політично мотивованого переслідування та може бути спланованою провокацією.

Такого висновку дійшли правозахисники з Харківської правозахисної групи, проаналізувавши справу проти лідерки "Батьківщини".

Під час моніторингу було виявлено низку неприпустимих порушень закону з боку НАБУ, САП та ВАКС, а саме:

  • переслідування Юлії Тимошенко розпочато без будь-яких підстав, їй приписали незаконні спільні дії з народними депутатами від "Слуг народу", з якими вона не знайома і ніколи не спілкувалася;
  • незаконне проведення проти Юлії Тимошенко негласних слідчих дій (слідкування, запис розмов, прослуховування телефонів);
  • незаконні обшуки у партійному офісі "Батьківщини" без ухвали суду;
  • незаконні обмеження Юлії Тимошенко у доступі до ключового доказу у справі – оригіналу запису розмови для проведення незалежної експертизи;
  • ігнорування висновків незалежних та державних експертиз про фальсифікацію аудіозапису;
  • штучно створена НАБУ провокація з використанням народного депутата, проти якого є кримінальні справи у НАБУ;
  • порушення презумпції невинуватості через неправдиві публічні заяви НАБУ та інших посадовців щодо Юлії Тимошенко.

У звіті також наголошується, що всі названі свідомі зловживання антикорупційних органів дозволяють говорити про ймовірне політичне переслідування Юлії Тимошенко.

"ХПГ продовжуватиме здійснювати моніторинг провадження та публічно фіксувати його перебіг", – запевняють правозахисники.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Правозахисники