Європейські юристи з прав людини звернулися до ООН через явні ознаки політично вмотивованого переслідування лідерки опозиційної партії Юлії Тимошенко з боку НАБУ і САП

Відомі європейські юристи-міжнародники з прав людини – Франсуа Зімере, Джессіка Фінель та Каталіна де ла Сота – вважають, що провадження проти Юлії Тимошенко має явні ознаки політично вмотивованого переслідування одного з лідерів опозиції. Вони закликають спеціальних доповідачів ООН покласти край тому, що вони характеризують як серйозні порушення прав людини щодо Юлії Тимошенко.

За даними інформаційної агенції "Франс прес", європейські юристи з прав людини подали звернення до чотирьох спеціальних доповідачів Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ ООН), у якому детально виклали те, що вони вважають серйозними порушеннями основоположних прав Юлії Тимошенко з боку НАБУ (Національного антикорупційного бюро України), САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та ВАКС (Вищого антикорупційного суду).

Франсуа Зімере – відомий європейський юрист з прав людини та колишній посол Франції з прав людини. Він активно виступає за притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії, вчинені в Україні.

Слід нагадати, що члени Європейського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) висловлювали занепокоєння щодо порушень прав Юлії Тимошенко, а також щодо неупередженості та законності розслідування загалом. Харківська правозахисна група також зазначила, що провадження виявляє значний ризик того, що переслідування здійснюється з неналежною прихованою метою. Крім того, вона висловила стурбованість, що Юлія Тимошенко може бути об’єктом політично вмотивованого переслідування.