Дело против Юлии Тимошенко имеет признаки политически мотивированного преследования, – Харьковская правозащитная группа
Дело против Юлии Тимошенко имеет признаки политически мотивированного преследования и может быть спланированной провокацией.
К такому выводу пришли правозащитники из Харьковской правозащитной группы, проанализировав дело против лидера "Батькивщины".
В ходе мониторинга был выявлен ряд недопустимых нарушений закона со стороны НАБУ, САП и ВАКС, а именно:
- преследование Юлии Тимошенко начато без всяких оснований, ей приписали незаконные совместные действия с народными депутатами от "Слуги народа", с которыми она не знакома и никогда не общалась;
- незаконное проведение против Юлии Тимошенко негласных следственных действий (слежка, запись разговоров, прослушивание телефонов);
- незаконные обыски в партийном офисе "Батькивщины" без решения суда;
- незаконные ограничения Юлии Тимошенко в доступе к ключевому доказательству – оригиналу записи разговора для проведения независимой экспертизы;
- игнорирование выводов независимых и государственных экспертиз о фальсификации аудиозаписи;
- искусственно созданная НАБУ провокация с использованием народного депутата, против которого есть уголовные дела в НАБУ;
- нарушение презумпции невиновности путем ложных публичных заявлений НАБУ и других должностных лиц в отношении Юлии Тимошенко.
В отчете также отмечается, что все названные сознательные злоупотребления антикоррупционными органами позволяют говорить о вероятном политическом преследовании Юлии Тимошенко.
"ХПГ будет продолжать мониторинг производства и публично фиксировать его ход", — уверяют правозащитники.