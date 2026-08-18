Ахметов з’явився на публіці в годиннику з написом "Москва" за 5 мільйонів

Такі годинники випускаються обмеженим тиражем

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Мільярдер Рінат Ахметов, який продовжує публікувати дивні фото в однакових луках, на одному з останніх знімків засвітився з цікавим годинником. Аксесуар має свою "фішку" і чималий цінник.

На це звернув увагу паблік cats_and_watches, що спеціалізується на годинниках відомих людей. Його автори впізнали модель на руці Ахметова як Patek Philippe World Time 5131R. Особливість цього годинника в тому, що він показує час одразу у 24 часових поясах. На циферблаті вигравіювано десятки столиць країн світу, зокрема, Москва, Токіо, Париж тощо.

"Корисно, якщо ви багато подорожуєте або маєте партнерів по всьому світу", — зазначили експерти.

Ахметов із Patek Philippe World Time 5131R. Фото: cats_and_watches

Ще однією цікавою деталлю Patek Philippe World Time є техніка оздоблення циферблата під назвою cloisonné: майстри вручну викладають золотий дріт і заливають у нього різнокольорову емаль.

"Маємо невеликий, зате дуже функціональний годинник", — додали автори.

Patek Philippe World Time 5131R

Ціни на Patek Philippe World Time 5131R

"Телеграф" проаналізував ринок люксових аксесуарів і встановив, що вартість нового годинника Ахметова на "вторинці" та спеціалізованих майданчиках може варіюватися від 90 до 175 тисяч доларів (~ від 3,7 млн ​​до 7,2 млн грн). Модель належить до категорії Rare Handcrafts, оскільки емалеві циферблати створюються вручну вкрай обмеженим тиражем. У зв’язку з цим ціна конкретної моделі залежить від матеріалу корпусу і металу.

Приклади розцінок:

5131J (Жовте золото): від $95 000 до $115 000. Ця класична версія зображує карту Північної та Південної Америки, Європи та Африки.

5131R (Рожеве золото, як на фото) : від $96 000 до $117 000. Має карту Азії та Америки. В українських елітних бутиках ціна на екземпляри у стані нових становить близько 4 020 000 – 4 050 000 грн.

: від $96 000 до $117 000. Має карту Азії та Америки. В українських елітних бутиках ціна на екземпляри у стані нових становить близько 5131G (Біле золото): від $100 000 до $125 000. Має карту Європи, Азії, Африки та Австралії.

5131/1P (Платина): від $145 000 до $179 000. Найдорожча та рідкісна версія, що постачається на суцільному платиновому браслеті замість шкіряного ремінця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає район, де Ахметов купив суперквартиру.