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"Японский трюк": простой способ навсегда избавиться от вони из раковины

Автор
Дмитрий Линник
Дата публикации
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Автор
Жир, волосы, остатки зубной пасты могут быть причиной неприятного запаха из стока. Новость обновлена 14 июня 2026, 16:15
Жир, волосы, остатки зубной пасты могут быть причиной неприятного запаха из стока.. Фото https://www.losandes.com.ar/

Вонь на кухне – больше не проблема

В соцсетях приобрел огромную популярность особый "японский трюк", с помощью которого можно буквально за минуту решить домашнюю проблему. Многие хоть раз сталкивались с неприятным запахом из раковины в ванной или на кухне. Даже если отмыть все до блеска, "аромат" сырости и загрязненной внутри трубы может начисто испортить настроение. Суть "японского трюка" проста – раз в месяц забрасывать в слив специальные ферментные палочки (их еще называют стиками или стержнями для очистки труб).

Как это работает?

Палочка проваливается в слив и там медленно растворяется. Она не борется с тяжелыми случаями, когда вода уже вообще не уходит. Палочка работает на профилактику. Внутри нее – специальные ферменты, которые постепенно расщепляют налипший на стенки труб органический мусор: жир, остатки мыла, зубную пасту и волосы. Именно эта накопившаяся слизь и является главным источником бактерий и жуткого запаха.

Несмотря на то, что TikTok и Instagram способ прозвали "японским", сами палочки давно стали международным хитом и продаются на любом маркетплейсе за копейки.

Эти палочки спасут вас от неприятного запаха

Чтобы ваша раковина всегда пахла идеально:

Как избавиться от неприятного запаха в ванной
Как избавиться от неприятного запаха в ванной. Картинка сгенерирована с помощью ИИ

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, как можно избавиться от неприятного запаха в квартире и как бороться с известковым налетом в унитазе.

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#Уборка в доме #Лайфхак #Чистота в доме #Домашние средства #Средства гигиены