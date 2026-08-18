Фанати Панеттьєрі "накинулися" на Кличка після її смерті: у чому його звинувачували і як він відреагував (фото)

Разом з тим його слова про дочку зворушили мережу

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Після звістки про трагічну смерть американської актриси Гейден Панеттьєрі у соціальних мережах розгорілася дискусія навколо її колишнього нареченого, українського ексбоксера Володимира Кличка. Під останніми публікаціями спортсмена у соцмережах фанати зірки вимагають реакції спортсмена на загибель матері його дочки.

Частина підписників висловила обурення тим, що Кличко не зробив офіційної заяви чи пам’ятного посту на честь Панеттьєрі більш як через добу після звістки про її смерть. У коментарях його звинувачували в байдужості та вимагали проявити повагу до пам’яті актриси.

"Йому на неї наплювати. Він вивіз їхню дитину через всю країну, хто ще так вчинить з матір’ю? До біса його!", — написав один із користувачів.

Інші закликали Кличка все ж таки присвятити Панеттьєрі публікацію: "Сподіваюся, він напише про неї пост! Зрештою, вона мати, незважаючи ні на що. Сподіваюся, вона знайшла спокій".

"Якщо він мовчить, це багато говорить про те, якою він є людина", — заявили інші коментатори. Деякі безпосередньо звернулися до спортсмена: "Ви збираєтеся щось сказати про Гейден Панеттьєрі?"

Втім, далеко не всі користувачі підтримали такі претензії. Багато хто, навпаки, виступив на захист Кличка і закликав не вимагати від нього публічної реакції на особисту трагедію.

"Будь ласка, поважайте його приватне життя. Я не є його шанувальником як боксера, але зараз у нього дуже багато справ: він бореться з найбільшим випробуванням у своїй постбоксерській кар’єрі, борючись за порятунок своєї країни, України, від російського вторгнення. І виховує доньку, якій тепер доводиться жити без матері. Я втратила свою матір три роки тому, і люди, які переживають горе, не люблять тиску з боку навколишніх. Спочивай з миром", — написав один з підписників.

Інші нагадали, що стосунки Панеттьєрі та Кличка завершилися багато років тому. "Люди такі сенсаційні, вони розсталися майже десять років тому, і навіщо йому було щось говорити у соціальних мережах?" — зазначив користувач.

Перша реакція Кличка на смерть актриси

На другий день після смерті Панеттьєрі Володимир Кличко публічно прокоментував смерть своєї колишньої коханої, яка була матір’ю їхньої спільної дочки Каї-Євдокії. Спортсмен опублікував заяву на своїй сторінці в Instagram, висловивши співчуття рідним Панеттьєрі, а також її друзям та шанувальникам. Він зазначив, що для його сім’ї ця втрата стала важким потрясінням, і попросив із розумінням поставитися до їхніх почуттів та особистого простору у цей непростий період.

Наша сім’я переживає глибокий шок та горе. Звістка про трагічну смерть Гейден глибоко мене засмучує. Вона пішла з життя зарано. Хоча ми вже не були партнерами, Гейден залишалася важливою частиною мого життя та матір’ю нашої дочки Каї Володимир Кличко

Окремо спортсмен наголосив, що збереже пам’ять про Панеттьєрі для їхньої доньки. За словами Кличка, він з повагою розповідатиме Каї про її матір і постарається, щоб дівчинка пам’ятала, якою людиною була її мама.

Нагадаємо, що у день смерті актриси, 16 серпня, Кличко залишив загадкове послання про стійкість. Ім'я своєї колишньої нареченої він не назвав.