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Обходить снасті за 2000 грн: зірковий рибалка назвав наживку за 80 грн, яка діє на коропа як наркотик

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Рибалка розкрив простий секрет улову коропа Новина оновлена 18 серпня 2026, 11:27
Рибалка розкрив простий секрет улову коропа. Фото Колаж "Телеграфу"

Не обов’язково купувати дорогі суміші, щоб отримати хороший улов

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Для успішної риболовлі не обов’язково купувати дорогу прикормку. Досвідчений рибалка радить звернути увагу на звичайний горох — саме ця проста наживка може добре працювати під час ловлі коропа.

Блогер, ведучий, гуморист і рибалка Руслан Цвіркун розповів "Телеграфу", що деякі рибалки витрачають на підгодовування до 2000 гривень, тоді як йому для підготовки наживки достатньо близько 80 гривень.

Детальніше у матеріалі: "Витрачаю 80 гривень і ловлю більше": як і на що ловити найпопулярнішу рибу українських водойм".

Як приготувати наживку на коропа

Для цього знадобиться близько 2,5 кг гороху. Його потрібно замочити у воді приблизно на добу, а потім довести до кипіння та вимкнути вогонь.

Після цього горох можна використовувати одразу у двох варіантах — частину залишити для підгодовування, а частину насадити на гачок.

Для коропа рибалка радить не ускладнювати наживку додатковими ароматизаторами. А ось під час ловлі карася, за його словами, до гороху можна додати трохи часнику.

Ще один варіант — мастирка, яку готують із вареного гороху та манки. Її також використовують як насадку для риболовлі.

Як спіймати коропа, яку наживку взяти
Наживка з гороху для коропа. Фото: згенетьо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за якої погоди досвідчені рибалки найчастіше розраховують на хороший улов карася.

Теги:
#Риболовля #Короп #Рибалка