Блискавка не пробачає помилок: як уберегти свою техніку

Під ударом можуть опинитися не лише комп’ютери та телефони

Гроза може здатися звичайним літнім явищем, але для вашої техніки вона інколи стає справжнім випробуванням. Один неправильний крок під час негоди — і пристрої, якими користуєтеся щодня, можуть вийти з ладу.

За даними експертів з "Тelia", найчастіше під час грози страждають роутери та інша техніка, підключена до мережі. Хоча випадків пошкоджень стало менше завдяки обізнаності користувачів, ризик все одно залишається.

Фахівці радять повністю від’єднувати пристрої від розетки, а не просто вимикати їх кнопкою. Це стосується телевізорів, комп’ютерів, ігрових консолей та роутерів. Для інтернет-обладнання важливо також від’єднати кабель від телефонної або мережевої лінії.

Варто захистити свій дім від грози. Фото: ilmajaam

Серед додаткових порад — використання захисних фільтрів від перенапруги, які можуть зменшити ризик пошкоджень, хоча й не гарантують повний захист під час сильної блискавки. Також рекомендується заздалегідь зарядити смартфони та павербанки, адже під час негоди можуть виникати перебої з електрикою.

Експерти наголошують: під час грози безпечно користуватися телефоном, планшетом чи ноутбуком можна лише тоді, коли вони не підключені до зарядки та електромережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому під час грози не можна митися і підходити до вікна.