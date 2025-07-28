Кожна багатоповерхівка під загрозою? Чи дійсно блискавка може вбити та чи є небезпека в містах

Блискавка — це електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею.

Майже кожне літо в Україні супроводжується періодичними сильними грозами, однак на тлі тривог і вибухів, вони неабияк лякають українців. Особливо блискавки, які можуть навіть вбивати.

"Телеграф" розповість, чи дійсно блискавка може убити людину та де б'є найчастіше. Зауважимо, що існує кілька видів блискавок і усі вони по-своєму небезпечні.

Блискавки розрізняють не тільки за формою, походженням та особливостями прояву, а й за типом взаємодії поверхонь. Є лінійна, кульова, плоска, чоткова блискавка, а також рідкісні види, такі як спрайти, джети та вогні Святого Ельма. Найнебезпечнішою вважають блискавку "хмара-земля", коли розряд відбувається між грозовою хмарою та землею. А деякі з цих видів, до прикладу, кулькова блискавка стали об'єктом легенд та міфів.

Чи може блискавка вбити людину

Блискавка дійсно може вбити людину, але це трапляється досить рідко. За різними даними, приблизно 90% людей виживають після удару блискавкою. Однак її розряд наносить серйозні травми та може викликати смерть. Блискавка має високу напругу, яка може спричинити зупинку серця, опіки, пошкодження нервової системи та інші травми.

Здебільшого удар блискавкою можна порівняти з ударом струмом, але врази сильнішими. Під час цього інциденту людина може дихати, а серце через перезаряд перестає битися. Чи зможе орган сам відновити свої ритми, залежить від ступеня удару та його сили.

Чому блискавка небезпечна:

Електричний розряд блискавки викликає серцеву аритмію, згодом зупинку дихання та ураження внутрішніх органів.

викликає серцеву аритмію, згодом зупинку дихання та ураження внутрішніх органів. Опіки. Блискавка має високу температуру і її удар викликає опіки різного ступеня.

температуру і її удар викликає опіки різного ступеня. Механічні пошкодження. Удар блискавки може спричинити травми від падіння тощо.

Де блискавка б'є найчастіше

Зазвичай блискавка б'є у високі об'єкт та місця скупчення електрики. Тому деякі хмарочоси та електростанції мають громовідводи, аби блискавки не виводили їх з ладу. Досить часто блискавка вдаряє у дерева, багатоповерхівки, вежі, підйомні крани чи навіть гори. Саме через те, що блискавка "обирає" найвищу точку для удару, під час грози не можна перебувати у морі, на відритій місцевості тощо.

Яких місць уникати під час грози

Високі та поодинокі дерева. Доволі часто це дуб, тополя, сосна та ялина.

Доволі часто це дуб, тополя, сосна та ялина. Високі будівлі та вежі. Чим вище будівля, тим більше вірогідність, що в неї вдарить блискавка. До прикладу, нещодавно вона вдарила у вікно багатоповерхівки в Києві.

Бливкавка вдарила у будинок

Відкрита місцевість. На відкритому просторі людина стає найвищою точкою, що притягує блискавку.

На відкритому просторі людина стає найвищою точкою, що притягує блискавку. Поблизу води. Блискавка може вражати береги водойм та людей, що знаходяться поблизу.

Блискавка може вражати береги водойм та людей, що знаходяться поблизу. Місця з підвищеною електричною активністю. Наприклад, поблизу громовідводів або ліній електропередач.

До слова, на Київщині блискавка вдарила у дерева. З місця події вже показали відео.

Що робити під час грози

Сховатися в приміщенні. Перебувати на відкритому просторі не можна, шукайте місце, яке може захистити.

Перебувати на відкритому просторі не можна, шукайте місце, яке може захистити. Уникайте водойм. Вони можуть не тільки прийняти на себе удар блискавки, а й стати провідниками їх розряду.

Вони можуть не тільки прийняти на себе удар блискавки, а й стати провідниками їх розряду. Уникати металевих предметів. Не слід ховатись від грози під електричним стовпом тощо.

Не слід ховатись від грози під електричним стовпом тощо. Якщо ви на відкритому просторі. Не лягайте на землю, натомість сядьте низько, з'єднавши ноги, і опустіть голову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і чому утворюється грім.