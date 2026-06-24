У деокупованому селищі під Києвом суперечки за посаду очільника

Олександра Сахарука поновлено на посаді Бородянського селищного голови, проте приватний нотаріус вчинив реєстраційну дію щодо скасування цього запису

19 червня 2026 року відбулося пленарне засідання 91-ї позачергової сесії Бородянської селищної ради VIII скликання, передає "Главком". Депутати ухвалили рішення про виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 жовтня 2024 року у справі №320/1916/22 та визнали Олександра Сахарука поновленим на посаді Бородянського селищного голови.

"12 березня 2026 року мене, Олександра Сахарука, було поновлено на посаді Бородянського селищного голови, про що Міністерством юстиції України було внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру. Попри це, приватним нотаріусом було вчинено реєстраційну дію щодо скасування цього запису", — заявив Сахарук.

Рішення Бородянської селищної ради від 19 червня 2026 року. Скриншот

За понад два тижні до цього 4 червня 2026 року Бородянська селищна рада достроково припинила повноваження секретаря ради Ірини Захарченко. Сьогодні ж в Єдиному державному реєстрі керівником Бородянської селищної ради знову зазначена Ірина Захарченко. За словами Олександра Сахарука, Бородянська селищна рада не уповноважувала жодну особу подавати документи чи заяви для внесення таких змін до Єдиного державного реєстру.

Також він стверджує, що селищна рада не ухвалювала і жодних рішень, які могли б бути законною підставою для відповідної реєстраційної дії. Саме тому, як повідомив Сахарук, за фактом вчинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юрієм Бадаховим реєстраційної дії щодо Ірини Захарченко відкрито кримінальне провадження №42026112320000232 від 23 червня 2026 року.

"На даний час у Єдиному державному реєстрі як керівник Бородянської селищної ради зазначена Ірина Захарченко. Водночас відповідно до рішень сесії та розпорядчих актів ради ця особа була звільнена із займаної посади. Таким чином, у державному реєстрі керівником органу місцевого самоврядування зазначено особу, повноваження якої мають бути предметом окремої правової оцінки", — зазначив Сахарук.

За словами Олександра Сахарука, вже подано заяви до правоохоронних органів, а також звернення до Міністерства юстиції України з вимогою перевірити законність реєстраційних дій, скасувати відповідний запис у реєстрі та надати правову оцінку діям осіб, причетних до проведення таких змін.