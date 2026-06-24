В деоккупированном поселке под Киевом споры за должность руководителя

Александр Сахарук восстановлен в должности Бородянского поселкового головы, однако частный нотариус совершил регистрационное действие по отмене этой записи

19 июня 2026 состоялось пленарное заседание 91-й внеочередной сессии Бородянского поселкового совета VIII созыва, передает "Главком". Депутаты приняли решение о выполнении постановления Шестого апелляционного административного суда от 25 октября 2024 года по делу №320/1916/22 и признали Александра Сахарука восстановленным в должности Бородянского поселкового головы.

"12 марта 2026 года я, Александр Сахарук, был восстановлен в должности Бородянского поселкового головы, о чем Министерством юстиции Украины была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр. Несмотря на это, частный нотариус совершил регистрационное действие по отмене этой записи", — заявил Сахарук.

Решение Бородянского поселкового совета от 19 июня 2026 года. Скриншот

За две недели до этого 4 июня 2026 года Бородянский поселковый совет досрочно прекратил полномочия секретаря совета Ирины Захарченко. Сегодня же в Едином государственном реестре руководителем Бородянского поселкового совета снова указана Ирина Захарченко. По словам Александра Сахарука, Бородянский поселковый совет не уполномочивал никого подавать документы или заявления для внесения таких изменений в Единый государственный реестр.

Также он утверждает, что поселковый совет не принимал и никаких решений, которые могли бы быть законным основанием для соответствующего регистрационного действия. Именно поэтому, как сообщил Сахарук, по факту совершения частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Юрием Бадаховым регистрационного действия в отношении Ирины Захарченко возбуждено уголовное производство №42026112320000232 от 23 июня 2026 года.

"В настоящее время в Едином государственном реестре как руководитель Бородянского поселкового совета указана Ирина Захарченко. В то же время в соответствии с решениями сессии и распорядительными актами совета это лицо было уволено с занимаемой должности. Таким образом, в государственном реестре руководителем органа местного самоуправления указано лицо, полномочия которого должны быть предметом отдельной правовой оценки", — отметил Сахарук.

По словам Александра Сахарука, уже поданы заявления в правоохранительные органы, а также обращение в Министерство юстиции Украины с требованием проверить законность регистрационных действий, отменить соответствующую запись в реестре и предоставить правовую оценку действиям лиц, причастных к проведению таких изменений.