Не цього тижня? Що відомо про призначення Радою міністра оборони

Люди продовжують виходити на протести з вимогою повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова

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Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оцінив вірогідність, що на цьому тижні відбудеться голосування за кандидатуру нового міністра оборони після відставки попереднього глави МО Михайла Федорова. Про те, що вже у середу, 19 серпня, Верховна Рада може проголосувати за кандидатури міністрів оборони і закордонних справ, повідомляють нардепи.

Як сказав Корнієнко "Телеграфу", Рада не може голосувати, якщо немає подання. Інформації про те, чи буде подано кандидатури цього тижня, Корнієнко, за його словами, не має. Якщо буде подання, буде й голосування, каже нардеп. Як відомо, кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ подає до Верховної Ради президент України. ВР працюватиме в режимі пленарних засідань 18-21 серпня.

Олександр Корнієнко. Фото: Слуга народу

Чи буде голосування за кандидатури на посади глав Міноборони та МЗС цього тижня — що кажуть в Раді

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що за даними джерел, цього тижня може бути подано на голосування у ВР на посаду глави Міноборони кандидатуру чинного виконуючого обовʼязки міністра оборони Євгенія Хмари. А також — Андрія Сибіги на посаду глави МЗС.

Він пише, що на погоджувальній раді оголосили що 18 серпня у кандидатів буде зустріч з фракціями. На 19 серпня заплановане голосування щодо глав Міноборони та МЗС.

"Наскільки повідомляють джерела, то Євген Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Відповідно закон під нього змінювати не буде потрібно", — пише Железняк.

Як відомо, згідно з чинним законодавством України, міністром оборони може бути лише цивільна особа. Військовослужбовець не має права обіймати цю посаду. Водночас Євгеній Хмара, який виконує обов'язки глави МО з 16 липня (після відставки уряду та зокрема Михайла Федорова), є генерал-майором і військовослужбовцем СБУ.

Нардеп Олексій Гончаренко також поінформував, що 19 серпня будуть голосування щодо призначень Хмари та Сибіги. За його даними, Зеленський внесе їхні кандидатури у ВР 18 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові призначення відбуваються на тлі протестів, які тривають фактично з часу відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. 16 серпня в Києві відбувся черговий протест за участі сотень, якщо не тисяч, людей.