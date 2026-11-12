Без дому, але у безпеці: як склалася доля мешканців Олешків після порятунку з окупації

Серед врятованих є сім'ї, чиє житло було зруйноване

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Евакуйовані з окупованих Олешків на Херсонщині завершують лікування та переїжджають до рідних або в тимчасове житло. 11 листопада друга група виписаних із лікарень людей прибула на Буковину, Волинь і Закарпаття.

Про подальше розселення жителів міста розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На вокзалах у трьох областях їх зустріли регіональні представники омбудсмана, які допомагають організувати переїзд і облаштування.

Де оселяються евакуйовані родини

На Буковину приїхали син із дружиною, які виїхали з Олешків. Там вони вперше за два роки зустрілися з матір’ю: весь цей час вона жила на підконтрольній Україні території, а подружжя залишалося в окупації.

На Волині облаштовуватиметься інше подружжя, будинок якого в Олешках зруйнований. Чоловік і дружина житимуть у місці тимчасового проживання в Нововолинській громаді. З поселенням їм допомагають громада та благодійники.

На Закарпаття прибули дві родини людей похилого віку та ще один чоловік. Для них підготували місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у Середнянській громаді. Під час розміщення враховують потреби новоприбулих.

Яку допомогу надали після евакуації

Допомогу жителям Олешків почали надавати ще в лікарнях. Там вони отримали телефони, одяг і засоби гігієни. Паралельно з лікуванням їм оформлювали документи та доступ до соціальної підтримки.

"Їм оформили паспорти, ідентифікаційні коди, банківські картки, довідки ВПО та виплати на проживання. Також люди отримали фінансову, медичну, соціальну та психологічну підтримку", – пояснив Лубінець.

Для тих, хто не має можливості оселитися в родичів, підбирають тимчасове житло. Окремо опрацьовують питання догляду за маломобільними людьми. Супровід евакуйованих продовжується й після виписки, щоб вони отримували необхідну допомогу під час облаштування на новому місці.

Як повідомляв "Телеграф", Лубінець розповідав, що частина жителів окупованих Олешок вирішила залишитися в місті. Для тих, хто не виїхав, передали гуманітарну допомогу.