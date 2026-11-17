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Ексгенпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив матеріали кримінального провадження, які, за його словами, стосуються системного підкупу суддів Вищого антикорупційного суду та досягнення корупційних домовленостей із прокурорами САП.

Відповідне відео під назвою "Епізод №2: "Врятувати мера". VIP-правосуддя через зв’язки з керівником САП" він опублікував на своєму каналі 17 листопада.

"В епізоді — задокументована слідством частина злочинної схеми, яка полягала у системному підкупі суддів Вищого антикорупційного суду України та досягненні домовленостей з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою позитивного вирішення справ клієнтів адвокатського бюро", — каже Кравченко про оприлюднені ним записи розмови.

Ключовими учасниками ймовірної корупційної схеми Кравченко назвав дружину керівника САП Олександру Клименко та керівницю адвокатського бюро Наталію Редіч.

Один з оприлюднених епізодів, як стверджує ексгенпрокурор, стосується підкупу суддів апеляційної палати ВАКС в інтересах міського голови одного з міст на Заході країни, який звинувачувався у незаконному збагаченні.

На тлі оприлюднених звинувачень ексгенпрокурор закликав очільника САП Олександра Клименка подати у відставку.