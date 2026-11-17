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Экс-генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал материалы уголовного производства, по его словам, касающиеся системного подкупа судей Высшего антикоррупционного суда и достижения коррупционных договоренностей с прокурорами САП.

Соответствующее видео под названием "Эпизод №2: "Спасти мэра". VIP-правосудие через связи с руководителем САП" он опубликовал на своем канале 17 ноября.

"В эпизоде — задокументирована следствием часть преступной схемы, которая заключалась в системном подкупе судей Высшего антикоррупционного суда Украины и достижении договоренностей с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью положительного решения дел клиентов адвокатского бюро", — говорит Кравченко об обнародованных им записях разговора.

Ключевыми участниками вероятной коррупционной схемы Кравченко назвал жену руководителя САП Александру Клименко и руководительницу адвокатского бюро Наталью Редич.

Один из обнародованных эпизодов, как утверждает экс-генпрокурор, касается подкупа судей апелляционной палаты ВАКС в интересах городского головы одного из городов на западе страны, обвиняемого в незаконном обогащении.

На фоне обнародованных обвинений экс-генпрокурор призвал главу САП Александра Клименко подать в отставку.