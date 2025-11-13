На честь цього селища назвали астероїд: чому воно довгий час було "радянським" топонімом і як називається сьогодні

Селище на Житомирщині за вісім століть змінило три назви — і кожна розповідає окрему історію

Кожна назва на карті України — це окрема історія. Але мало які селища можуть похвалитися такою драматичною топонімічною біографією, як Пулини на Житомирщині. За вісім століть це поселення встигло побувати Чортолісами, Пулинами, Червоноармійськом — і знову Пулинами.

Кожна назва відображала свою епоху, свою владу, свою ідеологію. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Чортоліси: там, де живуть чорти

Перша писемна згадка про поселення датується XII століттям. Тоді воно мало назву Чортоліси – і це не була випадкова метафора. Літописний "чортів ліс" означав дикі, непрохідні хащі та болота на древлянській землі. Місця, де легко заблукати, де природа сама нагадувала про небезпеку.

У народній свідомості така назва асоціювалася з містикою та страхом перед невідомим. Чортоліси — це було поселення на межі освоєного світу, там, де цивілізація поступалася місцем первісній силі природи.

У XIV столітті Чортоліси потрапили під владу Литовського князівства, а згодом – польських феодалів. Але назва залишалася незмінною аж до XVI століття.

1578 рік: народження Пулин

Саме тоді, у 1578 році, в документах вперше з'являється новий топонім – Пулини. Звідки він узявся?

Існує кілька версій. За однією з легенд, назва походить від прізвища польських шляхтичів Пулин, які оселилися на цих землях. Історики також вказують на можливий зв'язок із замком Пуллен на річці Німан у Великому князівстві Литовському (нім. Pullen, лит. Pilėnų pilies).

Суфікс "-ин" у назві підкреслює її народне походження – так часто утворювалися назви поселень від прізвищ власників чи від географічних об'єктів. Польські краєзнавчі дослідження, зокрема праці Яблонського, підтверджують цю зміну назви у XVI сторіччі. Чортоліси зникли з карт, поступившись місцем Пулинам.

Радянський розрив: Червоноармійськ

1935 рік приніс нову владу – і нову назву. Селище Пулини було перейменовано на Червоноармійськ. Типова ідеологічна назва радянської епохи, яка мала стерти історичну пам'ять і замінити її новою, радянською ідентичністю.

Червоноармійськ – одна з десятків, якщо не сотень подібних назв по всій території СРСР. Червона армія, червоні партизани, червоні герої – все мало бути червоним, все мало нагадувати про радянську владу.

Із цією назвою селище прожило понад 80 років. Понад три покоління жителів знали своє рідне місто виключно як Червоноармійськ.

Повернення до історичної назви

Постанова Верховної Ради України 2016 року повернула селищу його історичне ім'я – Пулини. Це сталося в рамках загальнонаціонального процесу декомунізації, коли Україна масово позбавлялася радянських топонімів.

Повернення назви – це не просто адміністративне рішення. Це символічний акт відновлення історичної справедливості, повернення до власних коренів, визнання того, що радянська епоха була лише епізодом, а не всією історією.

Сьогодні Пулини – адміністративний центр територіальної громади на Житомирщині. Селище, яке пам'ятає і містичні Чортоліси, і шляхетські Пулини, і радянський Червоноармійськ.

Щось цікаве

На честь селища Пулини названо астероїд! У 2007 році астероїд під номером 241192 офіційно отримав ім'я "Пулини" завдяки Андрушівській приватній обсерваторії "Липневий ранок", що знаходиться у селі Гальчин на Житомирщині. З 2003 року ця обсерваторія присвоює малим планетам назви українських населених пунктів. Тож Пулини увійшли до переліку близько півсотні астероїдів, названих на честь міст України, і стали одним із півтора десятка об’єктів Сонячної системи, які носять імена поселень Житомирської області.

За кожним топонімом стоїть унікальний пласт культурної спадщини та національної пам'яті. І саме тому повернення історичних назв — це не формальність, а важливий крок до розуміння власної історії.

Пулини – живий приклад того, як географічна назва може розповісти про вісім століть життя одного місця. Від містичних лісів до сучасної громади — крізь усі епохи, всі режими, всі трансформації.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке перейменували на честь організатора "червоного терору". Але історія цього краю набагато давніша і цікавіша за радянську топоніміку.