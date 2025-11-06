Місто залізничників вісім десятиліть мало ім'я героя радянської пропаганди: як воно називається сьогодні

Це невелике українське місто з незвичайною історією розташоване на березі однієї з найчистіших річок Європи

Сновськ на Чернігівщині – це не просто точка на карті України. Це місце, де історія переплітається з сучасністю так тісно, що минуле можна доторкнутися руками. Літак у гідропарку пам'ятає холодну війну, а залізнична станція досі б'ється серцем міста, як і 160 років тому.

Це місто, яке вісім десятиліть мало чуже ім'я, а потім повернуло собі власне. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Від робітничого селища до міста з історією

Сновськ – адміністративний центр міської громади у Корюківському районі Чернігівської області з населенням близько 10,5 тисячі осіб. Місто виникло у 1860-х роках під назвою Коржівка як робітниче селище під час будівництва Лібаво-Роменської залізниці. Саме залізниця визначила долю цього населеного пункту на наступні півтора століття.

Статус міста Сновськ отримав у 1924 році. Вже тоді локомотивне депо та залізнична станція стали головними роботодавцями: третина дорослого населення працювала на залізничних підприємствах. Крім того, у місті діяли лісопильні заводи, майстерні протипожежного устаткування та численні торговельні підприємства.

Залізнична станція Сновськ

Повернення справжньої назви

Не всі знають, що Сновськ протягом восьми десятиліть мав іншу назву. У 1935 році місто перейменували на Щорс – на честь Миколи Щорса, радянського військового діяча, який став героєм радянської пропаганди. Він народився саме у цьому місті. Це перейменування стало частиною політики створення міфологізованих героїв для формування нової ідеології у СРСР.

Витяг з постанови Верховної Ради про перейменування міста

Справедливість було відновлено у 2016 році в рамках декомунізації. Верховна Рада України повернула місту історичну назву Сновськ, пов'язану з річкою Снов, на берегах якої воно розташоване. Для мешканців це стало важливою подією — поверненням культурного коріння та історичної ідентичності.

Давньоруський Сновськ – бастіон Чернігівського князівства

Назва "Сновськ" відома ще з часів Київської Русі. Давній Сновськ, що існував на території сучасного Седнева, був укріпленою княжою фортецею із X століття. Перша літописна згадка – 1068 рік, коли біля Сновська відбулася видатна битва: князь Святослав Ярославич із невеликою дружиною розгромив численне половецьке військо, зупинивши кочовиків і захистивши Чернігівщину.

Ілюстрація з літопису, битва поблизу Сновська

У XII столітті та пізніше місто не раз ставало ареною боїв, а після монгольської навали у 1239 році було знищено. Археологи встановили, що городище знаходилося в урочищі Коронний Замок (селище Седнів): площа сягала понад 30 гектарів, тут знайдено численні артефакти, залишки валів і курганів.

МІГ-23 у гідропарку: символ міста

Одна з найяскравіших атракцій Сновська – гідропарк із справжнім військовим літаком МІГ-23. Парк створили у 1980-х роках на місці болота, залучивши техніку та ентузіастів. Літак привезли із сусідньої Городні, і він став музейним експонатом просто неба та справжнім символом міста.

Сьогодні гідропарк міг би бути улюблене місце відпочинку містян, де можна не лише погуляти на свіжому повітрі, а й побачити унікальний авіаційний експонат. Але, на жаль, він опинився у занедбаному стані.

Природне багатство

В околицях Сновська розташовано 27 заповідних урочищ, що є регіональним рекордом, також на території громади є 65 водоймищ загальною площею близько 296 гектарів. Науково підтверджено, що вода Снова містить безпрецедентно високий вміст йоду, що додає їй унікальності і підсилює статус екологічної гордості для місцевих жителів. Ці природні особливості забезпечують сприятливі умови для збереження біорізноманіття та якісного відпочинку у цьому регіоні Чернігівщини.

