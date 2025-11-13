В честь этого поселка назвали астероид: почему он долгое время был "советским" топонимом и как называется сегодня
Поселок Житомирской области за восемь веков изменил три названия — и каждое рассказывает отдельную историю
Все названия на карте Украины – это отдельная история. Но мало поселки могут похвастаться такой драматической топонимической биографией, как Пулины на Житомирщине.
За восемь веков это поселение успело побывать Чертолисами, Пулинами, Красноармейском и снова Пулинами. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.
Чертолисы: там, где живут черти
Первое письменное упоминание о поселении датируется XII веком. Тогда оно называлось Чертолисы – и это не была случайная метафора. Летописный "чертов лес" означал дикие, непроходимые чащи и болота на древлянской земле. Места, где легко заблудиться, где природа сама напоминала об опасности.
В народном сознании такое название ассоциировалось с мистикой и страхом перед неизвестным. Чертолисы – это было поселение на грани освоенного мира, там, где цивилизация уступала место первобытной силе природы.
В XIV веке Чертолисы попали во власть Литовского княжества, а впоследствии – польских феодалов. Но название оставалось неизменным вплоть до XVI века.
1578 год: рождение Пулин
В это время, в 1578 году, в документах впервые появляется новый топоним – Пулины. Откуда он взялся?
Есть несколько версий. По одной из легенд, название происходит от фамилии польских шляхтичей Пулин, поселившихся на этих землях. Историки также указывают на возможную связь с замком Пуллен на реке Неман в Великом княжестве Литовском (нем. Pullen, лит. Pilėnų pilies).
Суффикс "-ин" в названии подчеркивает ее народное происхождение – так часто образовывались названия поселений от фамилий владельцев или географических объектов. Польские краеведческие исследования, в том числе труды Яблонского, подтверждают это изменение названия в XVI веке. Чертолисы исчезли с карт, уступив место Пулинам.
Советский разрыв: Красноармейск
1935 год принес новую власть – и новое название. Поселок Пулины был переименован в Красноармейск. Типичное идеологическое название советской эпохи, которое должно было стереть историческую память и заменить ее новой, советской идентичностью.
Красноармейск – одно из десятков, если не сотен подобных названий по всей территории СССР. Красная армия, красные партизаны, красные герои – все должно быть красным, все должно было напоминать о советской власти.
С этим названием поселок прожил более 80 лет. Более трех поколений жителей знали свой родной поселок исключительно как Красноармейск.
Возвращение к историческому названию
Постановление Верховной Рады Украины в 2016 году вернуло поселку его историческое имя – Пулины. Это произошло в рамках общенационального процесса декоммунизации, когда Украина массово лишалась советских топонимов.
Возвращение названия – это не просто административное решение. Это символический акт восстановления исторической справедливости, возвращение к своим корням, признание того, что советская эпоха была лишь эпизодом, а не всей историей.
Сегодня Пулины – административный центр территориальной громады в Житомирской области. Поселок, который помнит и мистические Чертолисы, и шляхетские Пулины, и советский Красноармейск.
Кое-что интересное
В честь поселка Пулины назван астероид! В 2007 году астероид под номером 241192 официально получил имя "Пулины" благодаря Андрушевской частной обсерватории "Июльское утро", которая находится в селе Гальчин Житомирской области. С 2003 года обсерватория присваивает малым планетам названия украинских населенных пунктов. Пулины вошли в перечень около полусотни астероидов, названных в честь городов Украины, и стали одним из полутора десятков объектов Солнечной системы, которые носят имена поселений Житомирской области.
За каждым топонимом стоит уникальный пласт культурного наследия и национальной памяти. И именно поэтому возвращение исторических названий – это не формальность, а важный шаг к пониманию собственной истории.
Пулины – живой пример того, как географическое название может рассказать о восьми столетиях жизни одного места. От мистических лесов до современной общины сквозь все эпохи, все режимы, все трансформации.
