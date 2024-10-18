Не згодні з висновком ВЛК: юрист пояснив, як оскаржити його

У разі необхідності можна звернутися до ЦВЛК

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки проходять військово-лікарську комісію, яка визначає їхню придатність до служби. Проте інколи виникає потреба оскаржити висновок комісії.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, на яких підставах це можна зробити та як діяти у таких випадках. Оскаржити рішення ВЛК можна на основі декількох факторів.

Незгода з висновками ВЛК:

заявник не згодний з медичним висновком щодо визначеного ВЛК ступеня придатності до військової служби;

існують інші медичні висновки, які суперечать висновку ВЛК щодо наявних захворювань чи травм;

хвороба чи стан здоров'я були неправильно діагностовані або не враховані.

Недоліки медичного огляду:

неправильне або неповне проведення медогляду;

ігнорування лікарями ВЛК певних діагнозів, симптомів, результатів досліджень або медичних документів (іноді члени ВЛК скептично відносяться щодо висновків лікарів із закладів охорони здоров’я приватної форми власності, документів які складено без обов’язкових реквізитів, незнаходження інформації про діагнози пацієнта в ЕСОЗ тощо);

відсутність належної кваліфікації у лікарів, що проводили медичний огляд (іноді в штатній ВЛК немає лікарів відповідної спеціалізації, а направлення до таких спеціалістів з інших закладів не дають і оцінюють "власними силами").

Процедури порушення:

недотримання встановленого порядку проведення медичного огляду (наприклад, не всі спеціалісти були у комісії);

порушення прав військовозобов'язаного під час огляду (наприклад, відмова у присутності на медичному огляді представника щодо осіб, які мають вади розвитку чи інвалідність);

відсутність обґрунтованих та чітких пояснень щодо прийнятого рішення, зокрема розбіжності щодо діагнозів чи ступеню придатності в документах, оформлених при огляді та у довідці ВЛК.

Конфлікт інтересів або упередженість:

лікарі ВЛК можуть мати особисту зацікавленість у винесенні певного рішення;

упередженість у відношенні до військовозобов'язаного через особисті обставини або конфлікти.

Причиною для оскарження також можуть бути нові обставини, що з'явилися після прийняття постанови ВЛК, наприклад, нові медичні документи або погіршення стану здоров'я.

Куди оскаржувати висновок ВЛК

Оскаржити висновок медкомісії можна, подавши заяву до комісії вищого рівня. Як зазначає Роман Сімутін, це може бути Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК), яка має широкі повноваження для перегляду рішень нижчих ВЛК та розгляду заяв про оскарження.

Нагадуємо, як проходить процедура ВЛК. Розпочинається вона з повного медичного обстеження, яке включає оцінку таких фізичних параметрів, як зріст, вага, артеріальний тиск, зір, слух, а також аналізи крові.

Крім цього, обов'язковою частиною обстеження є психологічне тестування, яке допомагає виявити можливі психічні відхилення, стресостійкість і здатність приймати рішення в складних ситуаціях.

Після завершення медичного огляду та психологічного тестування людина отримує направлення на військово-лікарську комісію, де лікарі остаточно вирішують щодо придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, як оцінюється стан здоров'я та ступінь придатності на ВЛК та які документи оформлюють лікарі комісії.