Мер Дніпра викрив українського "Джокера" та пообіцяв дати свідчення

За словами Філатова, раніше "Джокер" вихвалявся прихильністю вищого політичного керівництва країни

Мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв дати свідчення проти Романа Кравця, який, як він стверджує, є власником та адміністратором анонімних пабліків "Джокер" та "Темний лицар Дніпро".

За словами Філатова, Кравець регулярно дискредитує центральну та місцеву владу, а також залякує підприємців. Про це міський голова написав у своєму telegram-каналі.

"Тому я офіційно та публічно заявляю, що не маю жодного відношення до телеграм-каналу "Темний лицар Дніпро", де постійно дискредитують центральну владу, керівників області (зокрема начальника ДніпроОВА Сергія Лисака), а також представників депутатського корпусу", — говориться в повідомленні.

Борис Філатов звернув увагу правоохоронних органів, що власником та адміністратором телеграм-каналу "Джокер" є Роман Кравець, і додав, що він зі своїми спільниками займається рекетом та залякуванням бізнесу.

"Я особисто готовий дати свідчення на пана Кравця. І серед іншого розповісти, як саме він створював цей телеграм-канал. А ще привести кілька додаткових свідків", — написав міський голова.

Що відомо про Романа Кравця

У червні цього року журналісти вже з’ясували, хто стоїть за Telegram-каналом "Джокер". Тоді вони назвали ім’я Романа Кравця. Автори матеріалу писали, що останнім часом він з особливою пристрастю відбілює всі дії влади та атакує український бізнес.

Наголошувалося, що паблік відомий постійними нападами на український бізнес. За даними Forbes, основний прибуток Джокера – медіаатаки.

За час повномасштабного вторгнення в Україну, Кравець щонайменше п’ять разів виїжджав за кордон, де загалом пробув близько двох місяців. Наприклад, він відвідав бій Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика, що відбувся 18 травня у Саудівській Аравії.

Також Джокер постійно змінює автомобілі, один дорожчий за інший. Перевагу віддає німецькому автопрому. Окрім власного Мерса за приблизно 50 тисяч доларів, 2024 року Роман Кравець купив ще один автомобіль – Lexus LX600. Коштує машина приблизно 150 тисяч доларів.

Проживає Кравець в елітному ЖК Чикаго, його сусіди – ексглава Офісу президента Андрій Богдан та засновник компанії Saga Development – забудовник Андрій Вавриш. На квартиру Джокер, мабуть, ще не заробив, тому просто її винаймає. Вартість оренди – близько 2 тис. доларів на місяць. Пересувається адмін Telegram-каналу у супроводі чотирьох охоронців.

Відомо, що канал "Джокер" створили відомий політик Геннадій Корбан та заступник головного редактора проросійського видання "Страна.UA" Світлана Крюкова. Кравця взяли адміністратором. Крюкова та Корбан, за даними джерел, зберігали вплив на канал до 2021 року. Потім поступово Кравець усунув своїх партнерів від можливості впливати на контент.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов записав відеозвернення до жителів міста, а потім вступив у запеклу дискусію з коментаторами. При цьому у висловах міський голова не соромився.