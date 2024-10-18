Українка створила неймовірний образ для кота на Гелловін і підкорила ТікТок (відео)

Люди не стримували емоцій

Незабаром, а саме 31 жовтня свято Гелловіну. Українці до цього дня почали готуватись заздалегідь, подумали навіть про своїх домашніх тваринок. Так, жінка створила костюм для свого кота, аби той також поринув в атмосферу свята.

Про це стало відомо з відео, яке опублікувала жінка на сторінці у ТікТок. Дівчина показала не тільки результат, але й сам пошив костюму.

Вона обрала білі тканини, в них вона вирізала отвір для очей і вух. На кадрах помітно, що пухнастик не дуже сприйняв такі зміни.

Така підготовка до свята викликала неабиякий ажіотаж з боку користувачів мережі. Тому жінка вирішила зняти ще одне відео, де робить другий костюм для свого домашнього улюбленця.

Вона вибрала чорні відтінки тканин. З них вона звʼязала кофтинку, доповнивши обідком на голову з білими ріжками.

Як реагують українці

Під першим відео люди писали смішні коментарі. Їх розсмішив цей відеоролик та ідея відео.

Під другим відео користувачі вже також не стримували емоцій. Вони оцінювали другий образ пухнастика.

Раніше "Телеграф" писав, коли відзначається Геловін і що потрібно знати про це свято.