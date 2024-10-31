Перед виборами Трамп дасть інтерв’ю Карлсону: де дивитись

Раніше журналіст уже робив інтерв’ю з Олександром Дугіним та Володимиром Путіним.

Відомий американський журналіст зі скандальною репутацією Такер Карлсон, який раніше брав інтерв’ю у російського лідера Володимира Путіна, збирається поспілкуватися з кандидатом у президенти США та колишнім президентом цієї країни Дональдом Трампом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"). Інтерв’ю Трампа Карлсону стане останнім у серії живих виступів журналіста – він назвав його Live Tour (Живий Тур – Ред.).

Розмова запланована на 31 жовтня у місті Глендейл на заході США (штат Каліфорнія — Ред.).

"Це буде наше найбільше живе шоу. Сподіваюся побачити вас там", — написав Карлсон. Інтерв’ю можна буде переглянути на сторінці журналіста в соцмережі "Х", а також на персональному сайті Такера Карлсона, але для цього потрібно заплатити за перегляд.

Нагадаємо, Такер Карлсон на початку лютого 2024 року взяв інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна. Під час розмови російський лідер озвучував цинічні та брехливі заяви щодо України. Він заявляв, що саму назву "Україна" нібито вигадали поляки, ідея українського народу просувалася "австро-німецьким генштабом", території України нібито видав Ленін, а Сталін зібрав землі разом. Українці та росіяни — так вони нібито "взагалі один народ", сказав диктатор.

Крім того, Карлсон брав інтерв’ю і в одного з ідеологів рашизму та "русского мира" Олександра Дугіна. У розмові з Карлсоном Дугін зробив низку антизахідних висловлювань. Зокрема він заявив, що на Заході лібералізм нібито став "тоталітарним".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у США невідомі підпалили дві урни для голосування в штатах Орегон та Вашингтон, внаслідок чого було знищено сотні виборчих бюлетенів.