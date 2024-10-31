Заброньованих в Україні набагато менше, ніж 1,5 млн осіб: у владі назвали точну цифру

Наразі процес надання нових відстрочок від мобілізації призупинено

Кількість заброньованих від мобілізації чоловіків значно менша, ніж повідомлялося раніше у ЗМІ. Зокрема, поширена інформація про 1,5 мільйона осіб, які отримали відстрочку, виявилася неправдивою.

На сьогодні в Україні налічується 906 тисяч заброньованих громадян. Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes.

Найбільша кількість "унікальних заброньованих" сягала 950 тисяч осіб. Після запуску бронювання через Дію статистика тимчасово зросла до 1,049 мільйона через подвійну подачу документів – деякі компанії подавали заявки одночасно в паперовому та електронному форматі.

Наразі процес надання нових відстрочок призупинено через аудит, який проводить Міністерство оборони. З 25 жовтня бронювання доступне лише для працівників, які отримали його до 31 травня.

Статус критичних підприємств в Україні мають 19 730 компаній. З них 9500 визначені регіонами, решту затвердили профільні міністерства.

За словами Свириденко, після завершення аудиту можуть змінитися критерії надання броні. Бізнес-спільнота підтримує перегляд вимог щодо заробітної плати, оскільки середня зарплата заброньованих працівників становить близько 19 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні частково відновили процедуру бронювання. Дане рішення було погоджено на урядовому засіданні 25 жовтня.